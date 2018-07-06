"Мощный украинский солдат заходит в Москву": советник МВД испугал россиян "планами Украины"

Советник министра внутренних дел Иван Варченко испугал россиян планами по деоккупации Донбасса, сказав фразу "мощный украинский солдат заходит в Москву".

Сообщение, опубликованное на сайте Министерства внутренних дел Украины, начали распространять российские СМИ.

"Для украинцев существует только два идеальных сценарии развития событий на Донбассе. Первый - Россия добровольно отдает Крым, Донбасс, компенсирует все материальные убытки. Второй - мощный украинский солдат заходит в Москву. Понятно, что подобные сценарии желательны, но мы четко понимаем, что на вещи надо смотреть реально, и такие блестящие сценарии оторваны от жизни", - сказал он.

Варченко отметил, что другие стратегии - это стратегии компромиссов.

"Когда Путина поймали на согласии привлечь миротворцев, начались торги, какое количество войск нам готовы предоставить. Мы предлагаем свой план и подчеркиваем международным партнерам, что готовы двигаться в пределах вашей готовности. Мы готовы и на 3000, и на 20 000 миротворцев, и на 40 000 миротворцев", - подчеркнул Варченко.

Он добавил, что в рамках предложенной стратегии по деоккупации Донбасса, в МВД предлагают начать с освобождения определенных районов города Горловки и Новоазовского района.

"После прихода миротворцев заходит часть украинских институтов, чтобы провести выборы по закону Украины. Миротворцы смогут наблюдать за этим. Украина вернет свои земли и прекратит дальнейшее кровопролитие. Реинтегрирует оккупированные территории и не допустит техногенные, экологические катастрофы. Россия, хоть и страна-агрессор, но сможет выйти из патовой ситуации и сохранить статус, а также избавится от необходимости поддерживать еще один анклав сепаратизма", - сказал Иван Варченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер рассказал о новой тактике ВСУ на Донбассе.