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27 сентября • обновлено в 19:47
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Мощный пожар на складе боеприпасов: в Донецке объявили эвакуацию

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В Куйбышевском районе оккупированного Донецка начали эвакуировать граждан из-за мощного пожара на складе боеприпасов.

Об этом сообщает "Министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР". В городе открыли три пункта временного размещения.

Отмечается, что для тушения пожара задействовали 23 единицы техники и 93 человека личного состава. Был развернул передвижной командный пункт.

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Пожар на складе боеприпасов: в Донецке эвакуация

Пожар на складе боеприпасов: в Донецке эвакуация

Напомним, огонь охватил склад террористов в районе поселков Горняк и Грабари. Черный дым от пожара был виден на много километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 19 сентября, в оккупированном Луганске прогремел взрыв. В городе пытались взорвать мост.

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Место
Украина Донецк
Теги
пожар Новости Донбасса
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Так то Ярош!
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