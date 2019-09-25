Мощный пожар на складе боеприпасов: в Донецке объявили эвакуацию

В Куйбышевском районе оккупированного Донецка начали эвакуировать граждан из-за мощного пожара на складе боеприпасов.

Об этом сообщает "Министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР". В городе открыли три пункта временного размещения.

Отмечается, что для тушения пожара задействовали 23 единицы техники и 93 человека личного состава. Был развернул передвижной командный пункт.

Пожар на складе боеприпасов: в Донецке эвакуация

Напомним, огонь охватил склад террористов в районе поселков Горняк и Грабари. Черный дым от пожара был виден на много километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 19 сентября, в оккупированном Луганске прогремел взрыв. В городе пытались взорвать мост.

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