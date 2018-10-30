Моряков скандального судна ''Норд'' обменяли на украинцев

Семерых моряков арестованного российского рыбацкого судна "Норд" обменяли на семь украинских моряков судна "ЯМК-0041".

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Семеро российских моряков с сейнера "Норд" сегодня (30 октября. - Ред.) обменены на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041", наши моряки уже в Крыму", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается в Украине.

В свою очередь Москалькова заявила, что будет добиваться его возвращения.

Как сообщает "Интерфакс", моряков судна "Норд" передали российской стороне на КПВВ "Армянск" в оккупированном Крыму.

"Норд"

"ЯМК-0041"

Напомним, что 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом.

Позже двое членов экипажа судна тайно сбежали в Беларусь по поддельным российским паспортам, откуда, по данным российских СМИ, переправились в оккупированный Крым.

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" Владимиру Горбенко объявили подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

11 апреля Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

14 мая сообщалось, что члены экипажа судна "Норд" находятся на территории посольства России в Киеве.

Украинское судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков) было задержано 4 мая российскими силовиками возле берегов аннексированного Крыма.

У рыбаков изъяли сети и рыбу. Судно и экипаж доставили на территорию аннексированного Крыма.

Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого возбудили уголовное дело о браконьерстве.

В начале июня стало известно, что члены экипажа ЯМК-0041 "под давлением и угрозами" написали заявление о том, что находятся на территории военной базы РФ добровольно. 25 июня моряки объявили голодовку в связи с незаконным задержанием.