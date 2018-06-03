Морские войны России и Украины: всплыли нюансы о захвате судна 0041

Члены экипажа украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, захваченного российскими пограничниками у берегов Крыма, "под давлением и угрозами" написали заявление о том, что находятся на территории военной базы РФ добровольно.

Об этом OBOZREVATEL рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"В продолжение эпопеи Очаковского рыболовного судна 0041, похищенного россиянами. Как стало известно, четыре члена экипажа до сих пор, уже месяц, содержатся на территории военной части оккупационной власти в Балаклаве", - сообщил он.

По его словам, оккупанты оказывают давление на незаконно удерживаемых граждан Украины. В частности, "капитана заставили дать "явку с повинной", "под давлением и угрозами члены экипажа были вынуждены написать заявление о том, что они находятся на территории военной базы россиян "добровольно".

За время задержания жен рыболовов дважды допускали к мужьям, "чтобы убедиться, что они живы". Тем не менее, "адвокатов к ним не пускают", - рассказал постпред президента.

"Мне очень интересно - перед тем как пытать и убивать похищенных лиц в Крыму, от них российские каратели также соответствующие расписки брали?" - заметил он.

И продолжил: "На этом фоне решение судей Соломенского суда Киева о том, что членам экипажа "Норда" следует вернуть фейковые российские паспорта уже не удивляет. Ну и то, что в этом деле оккупационная администрация Крыма прямо щеголяет оплатой адвокатов этого дела для Соломенского суда - также не удивляет".

"Впрочем, должен всех заверить: такое насилие над законом и здравым смыслом является временным. Работаем", - подчеркнул Бабин.

Как писал OBOZREVATEL, 4 мая оккупанты задержали у берегов Крыма украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041.Моряки якобы незаконно ловили сетями камбалу-калкан в "исключительной экономической зоне РФ".

Ранее Борис Бабин сообщил о подозрительной поездке украинского топ-чиновника под Херсоном.