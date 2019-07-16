На популярном курорте Украины отдыхающую унесло на матрасе за 10 км от пляжа

В Бердянске (Запорожская область), где последние несколько дней Азовское море штормит, женщину на матрасе унесло за 10 километров от берега.

Как сообщает "КП в Украине", сначала течение подхватило матрас и понесло вдоль косы на довольно большой скорости. Когда береговая полоса закончилась, матрас начало относить в открытое море. По словам журналиста, отдыхающая оказалась за 10 километров от пляжа.

Издание добавило, что в том месте волны были спокойными, и женщина смогла догрести до берега самостоятельно. Но другие отдыхающие уже вызвали спасателей.

Пляж "КП в Украине"/Соцсети

"Когда мы подошли, она уже подгребала к берегу. Нам пришлось добираться к человеку 15-17 километров, но помощь не потребовалась", – рассказал директор КП "Спасательно-водолазная служба" Александр Врублевский.

Журналист подчеркнул, что женщина оказалась неблагодарной и не стала разговаривать с приехавшими на помощь спасателями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму в ночь на 13 июля ветер опрокинул домики с отдыхающими.

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