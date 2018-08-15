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Морили голодом ребенка: указан важный нюанс скандала на Кировоградщине

2.5тЧитать новость на украинском

Большинство читателей OBOZREVATEL считают, что моривших голодом ребенка родителей из Кировоградской области следует отправить за решетку. Но на самом деле, этот вариант неприемлем.

Об этом ObozTV рассказал вице-президент украинской фундации “Защита прав детей” Алексей Лазаренко. По его словам, нельзя забывать хотя бы о том, что в этой семье живет еще трое детей.

“А что будет с ними, если взять и этих родителей сразу в тюрьму? Лишить родительских прав? Ну, хорошо, лишить по отношению к этому мальчику. А что с девочками, которые воспитываются в этой семье?” - задает вопрос Лазаренко.

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По его словам, - вопрос к социальным службам, которые должны были обратить внимание на то, какая атмосфера в этой семье и способны ли родители воспитывать своих детей.

“Это уже не первый случай в моей практике, когда родители как-то сегрегируют или дискриминируют одного ребенка в семье”, - уточнил правозащитник.

Лазаренко посоветовал обратить внимание на опыт других стран, где к возможному появлению детей и семьи, и государство относятся гораздо серьезнее.

“Во многих странах, когда семья планирует, что у них будет ребенок, они посещают соответствующие курсы, они готовятся к этому, причем это делают отец и мать вместе. Именно тогда у них идет разговор с психологами, которые определяют состояние этой семьи и ее готовность к рождению ребенка”, - пояснил он.

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По мнению правозащитника, правительству и политикам сейчас нужно обратить внимание на то, как обстоят дела в Украине именно с защитой прав детей со стороны государственной власти и объединенных территориальных громад.

В свою очередь, отец заморенного голодом мальчика - депутат райсовета Александр Мольченко - объяснил состояние сына экспериментами врачей.

Напомним, что это уже не первый громкий случай с детьми в этой области. Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Знаменском районе Кировоградской области изнасиловали десятилетнюю девочку. А еще раньше на Кировоградщине нашли тела двух детей, которых мать спрятала в морозилке.

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Темы
Родители и детиПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVКриминал
Персона
Алексей Лазаренко
Место
УкраинаКропивницкий
Объекты
детикриминалПрава человека
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