Море за колючей проволокой: сеть вскипела из-за новой выходки оккупантов в Крыму

На одном из пляжей Севастополя в аннексированном украинском Крыму прямо в воде установили колючее ограждение.

Так, спираль Бруно, которая отделяет территорию, незаконно принадлежащую Минобороны РФ, от пляжа общего пользования, установили на Яшмовом пляже. Соответствующим фото на странице в Twitter поделилась блогер RoksolanaToday&Крым.

"Вот оно, море за колючей проволокой. За колючкой – места отдыха освободителей гардемаринов от всего (Генеральский пляж МО РФ)", – написала она.

Иллюстрация. Крым EADaily

"Спираль Бруно, способную нанести человеку тяжелые раны и даже убить, оккупанты проложили прямо по воде, чтобы никто не тревожил соседний пляж, который отжало Министерство нападения мразии. Пропаган*оны и в*та скулят", – отреагировал на новость блогер КРЫМский бандеровец.

Колючее ограждение на пляже в Крыму twitter.com/KrimRt

Линия размещения колючей проволки Примечания

Пользователей сети также возмутил инцидент. "Через 10 лет такая колючка будет по всему берегу. Чтобы никто в Украину не уплыл", "К чему такие полумеры? Сразу бы уже минировали", – пишут в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Вот оно, море за колючей проволокой.

пляж Яшмовый

Севастополь

За колючкой-места отдыха освободителей гардемаринов от всего

Генеральский пляж МО РФ pic.twitter.com/3yHeSsflH1 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 28, 2019

Крым. Спираль Бруно,способную нанести человеку тяжелые раны и даже убить,оккупанты проложили прямо по воде на пляже Яшмовый в Севастополе, чтобы никто не тревожил соседний пляж, который отжало Министерство нападения мразии. Пропагандоны и вата скулят > https://t.co/rhdxENAHJv 1/2 pic.twitter.com/L97Pr4cSBk — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 28, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсетях крымчане высмеивают туристов из России, которые приезжают отдыхать на аннексированный полуостров без копейки в кармане.

А в самом Крыму за последнюю неделю оккупанты вернули более 215 кг "запрещенной продукции" животного происхождения, которую пытались провезти жители Украины. Среди продуктов, которые изымали, были колбаса, сало, яйца.

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