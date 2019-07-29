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Море за колючей проволокой: сеть вскипела из-за новой выходки оккупантов в Крыму

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На одном из пляжей Севастополя в аннексированном украинском Крыму прямо в воде установили колючее ограждение.

Так, спираль Бруно, которая отделяет территорию, незаконно принадлежащую Минобороны РФ, от пляжа общего пользования, установили на Яшмовом пляже. Соответствующим фото на странице в Twitter поделилась блогер RoksolanaToday&Крым.

"Вот оно, море за колючей проволокой. За колючкой – места отдыха освободителей гардемаринов от всего (Генеральский пляж МО РФ)", – написала она.

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Иллюстрация. Крым

Иллюстрация. Крым

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"Спираль Бруно, способную нанести человеку тяжелые раны и даже убить, оккупанты проложили прямо по воде, чтобы никто не тревожил соседний пляж, который отжало Министерство нападения мразии. Пропаган*оны и в*та скулят", – отреагировал на новость блогер КРЫМский бандеровец.

Колючее ограждение на пляже в Крыму

Колючее ограждение на пляже в Крыму

twitter.com/KrimRt

Линия размещения колючей проволки

Линия размещения колючей проволки

Примечания

Пользователей сети также возмутил инцидент. "Через 10 лет такая колючка будет по всему берегу. Чтобы никто в Украину не уплыл", "К чему такие полумеры? Сразу бы уже минировали", – пишут в комментариях.

Море за колючей проволокой: сеть вскипела из-за новой выходки оккупантов в Крыму

Скриншот

Море за колючей проволокой: сеть вскипела из-за новой выходки оккупантов в Крыму

Скриншот

Море за колючей проволокой: сеть вскипела из-за новой выходки оккупантов в Крыму

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсетях крымчане высмеивают туристов из России, которые приезжают отдыхать на аннексированный полуостров без копейки в кармане.

А в самом Крыму за последнюю неделю оккупанты вернули более 215 кг "запрещенной продукции" животного происхождения, которую пытались провезти жители Украины. Среди продуктов, которые изымали, были колбаса, сало, яйца.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина Севастополь
Теги
Крым Новости Крыма отдых Крым фотографии Россия
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