"Море - фекальный бульон": россияне пожаловались на новую напасть в Крыму

В аннексированном Россией Крыму море превратилось в "фекальный бульон", из-за чего отдыхающие жалуются на разные инфекционные заболевания.

Об этом рассказал хирург, координатор проекта помощи сиротам Герман Пятов в "МК.ru", отметив, что заразился конъюнктивитом из-за попадания воды в глаза.

"Суть в том, что пропаганда из каждого утюга нам кричит "Крым наш", зазывает россиян на отдых, но о том, что устаревшие канализационные сети не в состоянии справиться с отходами даже местного населения, не то что миллионов "понаехавших" туристов, никто не говорит! Все отходы, так или иначе, стекают в море. По идее, труба выведена далеко и как бы ожидается, что фекалии растворятся в море. Однако любой сильный ливень приводит к тому, что потоки воды устремляются с гор на берег, по дороге прихватывая содержимое помоек, выгребных ям и переполненных септиков. В таких случаях все попадает прямо на пляжи", – отметил Пятов.

Он добавил, что 80% отходов подвергаются только механической очистке. К этому присоединяется факт того, что сотни тысяч нелегальных и полулегальных построек без всякой очистки сливают канализационные стоки в реки, ливневую канализацию или напрямую в море.

"Если море прогрелось, то вода в нем фактически превращается в "фекальный бульон", кишащий бактериями и вирусами, в том числе и патогенными", – добавил хирург.

Он поехал в этом году раньше обычного, в надежде, что вода будет прохладнее и чище. Однако температура доходила до 28 градусов Цельсия.

"И при этом дожди шли очень часто, раз в два-три дня, т.е. потоки воды с гор с мусором, бытовыми отходами и канализационными стоками попадали сразу в прибрежную зону. А канализация? Она тоже не рассчитана на двойные нагрузки. На самом деле в Крыму все еще хуже: электрические, водопроводные, канализационные сети проектировались и строились 60–70 лет назад и рассчитаны только на береговые пансионаты и дома сотрудников. А за четверть века в популярных местах побережья выросли десятки тысяч самостроек, шестиэтажных "гаражей" и прочих "мини-гостиниц". Количество койко-мест выросло в десять раз как минимум", – добавил он.

Пятов также заявил, что из-за нагрузки переполнение канализации становится видимым, а фекальные массы начинают течь через щели в люках прямо по улице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ялте пожаловались на непонятную жижу, разлившуюся в море.