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"Мордой в землю": в Одессе спецназ поймал банду криминального авторитета

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В Одессе в пятницу, 15 марта, была задержана группа под руководством криминального авторитета.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, опубликовав фото и видео с места происшествия. По его словам, причиной задержания стало вымогательство 5 тысяч долларов и автомобиль.

"Сегодня сотрудники управления стратегических расследований вместе со специальным подразделением КОРД ГУНП Одесской области в ходе проведения спецмероприятий задержали группу под руководством преступного авторитета, которые в своем развитии остановились где-то в 90-х годах прошлого столетия. При задержании лежали в соответствующей 90-м позе: мордой к земле", — рассказал Аброськин.

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"Мордой в землю": в Одессе спецназ поймал банду криминального авторитета

Как писал OBOZREVATEL, недавно в центре Днепра со стрельбой был задержан известный криминальный авторитет вместе со своими сообщниками.

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Персона
Вячеслав Аброськин
Место
УкраинаОдесса
Тег
Национальная полиция Украины
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