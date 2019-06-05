"Моральный урод!" В Одессе маршрутчик поиздевался над беременной

В Одессе разгорелся скандал из-за конфликта водителя маршрутки №121 и беременной пассажирки.

Последняя в одной из местных групп в Facebook заявила, что сперва водитель не хотел высаживать ее на нужной остановке, не отдавая сдачу, а потом резко затормозил, и та упала в салоне.

"Мне 25 лет. Я в положении. Сегодня в 16:40 я подошла к водителю и передала деньги 200 грн (заранее) за проезд и отчетливо назвала остановку, мы еще постояли на светофоре, а потом он мне заявил: "Выйдешь на следующей", потому что мне нужно было раньше передавать деньги, хотя до моей остановки мы еще не доехали.

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На моей остановке водитель открыл дверь, рассчитал всех пассажиров, а мне сдачи не дал. Я еще раз попросила свои деньги, что бы выйти. Он нагло закрыл дверь и начал резко газовать со словами: "Выйдешь на следующей остановке, я же тебе сказал", с улыбкой на лице", – написала пассажирка.

Она еще раз попросила водителя остановиться, однако он, по ее словам, "еще больше набирал скорость и улыбался".

"Я достала телефон и решила этого кадра сфотографировать, чтоб люди видели этого героя. Водитель, заприметив это, специально резко затормозил так, что я упала на людей в салон. Уже на следующей остановке, не открывая дверь, он достал телефон и начал меня фотографировать со словами "Красавица, улыбнись, а то я сейчас как выйду с маршрутки, как сфотографирую тебя", – рассказала пользовательница сети.

Она добавила, что другие пассажиры никак не реагировали на ситуацию. Девушка также заявила, что пыталась дозвонится до начальства маршрута, однако там не брали трубку.

Отметим, в комментариях к посту одна из пользовательниц опубликовала фотографию беременной девушки, заявив, что это она якобы угрожала водителю и начала конфликт.

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Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Однако, большинство пользователей поддержали пассажирку, назвав поведение водителя недопустимым. "Очередной моральный урод за рулем", – прокомментировала инцидент актриса, местная жительница Елена Шаврук.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Одессе сепаратист избил ногами местную жительницу Наталью Савичеву, которая гуляла с ребенком в парке Горького.

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