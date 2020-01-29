Монтян посетила Донецк и возмутила даже террористов. Фото

Скандально известная украинская адвокат и блогер Татьяна Монтян, которая активно поддерживает российских оккупантов, посетила Донецк.
"Короче, я уже в Донецке. Бухаем пивасик с Жуковой (Ольга Жукова, журналист "Комсомольской правды" – Ред.), – написал Монтян в Facebook 24 января.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал в соцсети фото Монтян, призвав правоохранителей проверить факт посещения ею оккупированных территорий. На снимках она стоит рядом с террористом Геннадием Дубовым.
Монтян и Дубовой
Монтян в "ДНР"
"Или уже подогревают сценарий "мир, дружба, жвачка"? Хотя о чем говорить. если представители разведки "Оплота" в столице нормально себя чувствуют", – отметил он.
В оккупированном Донецке Монтян приняла участие в местной пропагандистской передаче "ОплотТВ". Ведущим на передаче был российский журналист, сторонник террористов Андрей Бабицкий. Вместе с Монтян в передаче участвовал "экс-министр "ДНР" Александр Кофман.
Монтян на "ОплотТВ"
Скриншот
Монтян на "ОплотТВ"
Скриншот
"Особо наслаждают вопли псевдодонецких, а на самом деле проукраинских патриотов о том, что мы с Андреем предали интересы Донбасса, пригласив на беседу Монтян. При этом, они забывают, что Татьяна с 2014 года – наш преданный друг и союзник", – написал Кофман в Facebook.
Монтян и Кофман
Бабицкий, Монтян и Кофман
Отметим, что визит Монтян в "республику" вызвал недовольство среди оккупантов. Так, подконтрольный ОРДЛО ресурс "Донецкий абориген" возмущенно писал о приезде Монтян. Так, якобы Монтян с 2001 года выступала адвокатом зашиты у членов УНА-УНСО и ее тогдашнего лидера Андрея Шкиля, а сейчас приехала в "ДНР".
"Наша" теперешняя гостья тогда отказывалась говорить на русском и демонстративно придерживалась украинской националистической идеи противостояния России. И вот спустя пять с половиной лет после начала открытых боевых действий на Донбассе, в самом центре Донецка эта украинская гражданская активистка провела в самом центре Донецка, общественное мероприятие. Раздавала книги и общалась с населением, рассказывая о том, что "Россия бросила Донбасс" и "Россия предала и обманула население", – говорится в сообщении.
Скриншот
Также в Telegram-канале так званный идеолог ДНР Роман Манекин выразил возмущение из-за визита Монтян в Донецк. По его мнению, главарь террористов Денис Пушилин и его команда своими действиями якобы пиарит Монтян.
Также Манекин обратился к "министру ДНР" Алексею Дикому, требуя дать объяснения по поводу беспрепятственного визита Монтян в "республику".
"Как вы объясните, что в новогодние праздники в Донецке были задержаны тысячи жителей "ДНР", имеющих украинские паспорта и донецкую прописку, но гражданка Украины Татьяна Монтян – дама с украинским же паспортом, но киевской пропиской – катается по Донецку совершенно свободно?" – негодовал он.
Пост Манекина
Скриншот
Пост Манекина
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скандально Татьяна Монтян похвасталась фото с "министром" "ДНР".
Также Монтян на российской пропагандистской передаче публично призвала убивать украинцев с яркой патриотической позицией.
Еще Монтян призывала Россию поглотить Украину и Беларусь.
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