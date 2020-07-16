В то время, как в Украине до сих пор обсуждают недавнее решение о продлении санкций в отношении российских пропагандистских сайтов и блокировки "ВКонтакте" с "Одноклассниками", Россия всячески пытается восстановить утраченный сегмент пропагандистского воздействия в нашей стране. Кстати, рычаги для этого используются те же, что позволили Кремлю получить монополию на "свободу слова" в РФ.

Роскомнадзор – переформатированная из Россвязьохранкультуры федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также выполнение директив ФСБ по борьбе со свободой слова в Интернете и блокировки неудобных Кремлю сайтов – как в России, так и в Украине.

Главной задачей этой федеральной службы является установление информационного контроля в русскоязычной среде глобальной сети Интернет и "отграничения" рунета от другого цивилизованного мира путем закрытия доступа к альтернативной информации.

В отличие от других подобных служб в ведении Минкомсвязи России, Роскомнадзор с момента создания в 2012 году продолжает показательно имитировать работу и доказывать свою значимость в системе государственной программы зомбирования населения, в т.ч. путем глобальных чисток альтернативных мнений в Сети.

Ни для кого уже не секрет, что журналистика в России деградировала до уровня гебельсовской пропаганды и сталинских СМИ конца 1930-х годов. Нынешняя ФСБ, через тот же Роскомнадзор, активно отсекает от российского информационного пространства иностранные издания, пользуясь федеральным законом №398-ФЗ от 28 декабря 2013 года, который вводит немедленный внесудебный порядок блокировки информации.

Монополия на свободу слова: ФСБ решила устроить "террор" в Украине

Он позволяет генпрокурору и его заместителям блокировать сайты и домены, содержащие "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, разжигание межнациональной или межконфессиональной розни, участии в террористической деятельности".

Но в первую очередь под прицелом недовольство РФ оказались украинские СМИ, ведь именно из них сегодня можно узнать об альтернативном положении дел, как в России, так и на территориях псевдореспублик Востока Украины.

Собственно, так недавно зубной скрежет российской власти вызвали любые упоминания героев чеченского сопротивления России или героической обороны Республики Ичкерия от российских оккупантов.

Ситуации с развитием войны в Ичкерии и на Донбассе похожи, как и тотальная фильтрация инакомыслия в РФ, потому методику подобного информационного блокирования мы четко можем прослеживать на уже существующих прецедентах, которые неизменно следуют со всеми военными компаниями России.

Подобные механизмы воздействия на население и общественное мнение отрабатывались и совершенствовались десятилетиями для того, чтобы скрывать правду, выдавая желаемое российскими властями за действительное, или же просто "защищая" людей от информации.

В России люди не знают кого больше бояться - бандитов или полицейских, поэтому у каждого в автомобиле бита, видеорегистраторы со всех сторон и по две камеры в каждой руке для важных разговоров с правоохранителями, а у пешеходов - ножи и травматические пистолеты (капитализм и вседозволенность, всюду дешевые проститутки и наркотики). Даже закон о запрете курения в общественных местах не соблюдают и полиция на нарушителей даже не обращает внимания.

Но в рунете чище, чем где бы то ни было, и строго соблюдается закон, ведь за малейшие нарушения сразу закрывают доступ к сайту на уровне магистральных Иинтернет-провайдеров.

Монополия на свободу слова: ФСБ решила устроить "террор" в Украине

За одно только упоминание о "Яроше" или "Правый сектор" в 2014 году Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации сайты российских оппозиционных интернет-изданий "Грани.ру", "Каспаров.ру", "ЕЖ.ру" и сотни других, публикации которых, по мнению чиновников, содержали призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, а на самом деле просто идут вразрез с единоверной позицией власти.

На этой же волне Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры внес в единый реестр запрещенной информации блог российского политического и общественного деятеля Алексея Навального на основании закона 398-ФЗ, который позволяет прокуратуре без решения суда ограничивать доступ к сайтам.

С этой же целью 13 февраля 2015 г. Роскомнадзор отдельным списком назначил "Правый сектор", УНА - УНСО, "Украинскую повстанческую армию" (УПА), "Тризуб им. Степана Бандеры", "Братство" экстремистскими организациями, деятельность которых на территории РФ запрещена решением Верховного Суда и, соответственно, любое упоминание о них в сети нарушает закон об информации, закон о СМИ и закон о противодействии экстремизму.

Однако, работа по борьбе со свободой слова со стороны Роскомнадзора по иностранным сайтам выглядит несколько иначе.

Если в России Роскомнадзор для закрытия ресурсов достаточно найти просто абсурдные мелкие нарушения на сайтах и объявить их грубым нарушением цензуры, то прекратить вещание за рубежом достаточно проблематично, особенно в условиях гибридного военного противостояния и неприкрытой критикой РФ со стороны европейских СМИ.

Для этого следует совсем не замечать нарушений цензурных правил собственными недоСМИ, а также социальной сети от ФСБ под названием "ВКонтакте" и с циничной уверенностью забрасывать редакции украинских изданий гневными петициями о снятии отдельных публикаций под угрозой "бана" издания в "рунете".

Для некоторых изданий рейтинги, посещаемость сайта за счет иностранного читателя и количество просмотров имеют большое финансовое значение. Видимо потому, Роскомнадзор еще не заблокировал весь украинский трафик на территории РФ. Все это деньги, но и на это Кремль не будет считаться вечно, ведь там не очень дружат с "куполом" если включают Википедию в Единый реестр запрещенных сайтов и уже который год угрожают отключить Twitter и Facebook.

В 2014 году по инициативе прокуратуры Роскомнадзором был объявлен запрет отечественного сайта "Аргумент" на территории России. Между прочим, уголовное дело "о преступлении экстремистского характера" по редакции еще ведется. А попытки прикрыть "Аргумент" делались кремлем не только в России, но и в Украине.

Монополия на свободу слова: ФСБ решила устроить "террор" в Украине

Что характерно: в Украине повлиять на сайт и его команду пытались только представители так называемой "пятой колонны" России в нашей стране - например, депутаты ВР от Партии регионов, бизнесмены и "решали" из окружения Медведчука и Януковича.

Роскомнадзор в августе 2016 заблокировало доступ к сайту Украинского кризисного медиа-центра (УКМЦ) на территории РФ. Основанием для блокировки стал пресс-релиз по итогам брифинга лидеров крымских татар Мустафы Джемилева, Рефата Чубаров и Ленура Ислямова об общественной блокаде Крыма, который был опубликован еще 8 сентября 2015 года.

Брифинг Мустафы Джемилева, Рефата Чубаров и Ленура Ислямова об общественной блокаде Крыма в УКМЦ

Причем, прокуратура РФ, называя лидеров крымскотатарского народа экстремистами, совсем забыла, что РФ аннексировала родину коренного народа Крыма.

Фактически, претензии Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора - это очередной пример наступления на свободу слова, которая осуществляется под тем же прикрытием "борьбы с экстремизмом".

Пожалуй, экстремисты в Украине – каждый второй, так как за последние несколько лет Роскомнадзором было заблокировано вещание нескольких тысяч только украинских сайтов. За размещение материалов якобы экстремистского содержания был ограничен доступ к сайту издания "РБК-Украина", еще и был "забанен" операторами "Akado", "MTC" и "Билайн" по требованию Генпрокуратуры. На фоне этого, разного рода дискуссии о блокировании Украине откровенно пропагандистских ресурсов РФ, выглядят не только по детски, но и заставляют задуматься об их искусственности.

За комментарий к статье двухлетней давности, в связи с тем, что данная информация содержит сведения, распространение которых в РФ запрещено, попал под "санкции" Роскомнадзора городской портал Чернигова Gorod.cn.ua. С такой же циничной аргументацией российская аудитория потеряла доступа к сайту украинского волонтерского центра "Миротворец", сайта общественных активистов "Крым SOS", и как ни странно, сайт Института национальной памяти Украины тоже был заблокирован за экстремизм – как и многие другие интернет-ресурсы, на свободу слова которых решили наступить кремлевские исполнительные службы.

Учитывая тысячные отказы в самых разнообразных вариациях об удовлетворении требований Роскомнадзора по удалению ненужных России публикаций, особенно со стороны владельцев украинских интернет-ресурсов, Роскомнадзор сформировал "черный список" сайтов и хостинг-провайдеров, которые не реагируют на требования ведомства блокировать якобы противоправный контент. В перечень, который является неофициальным, вошли исключительно провайдеры и сайты, зарегистрированные за пределами РФ.

Монополия на свободу слова: ФСБ решила устроить "террор" в Украине

В Роскомнадзоре подчеркнули, что основная цель создания "черного списка" сайтов и провайдеров - информирование владельцев "добросовестных" ресурсов о нежелательных информационные площадки. Роскомнадзор может добиться блокировки IP-адреса, на котором зарегистрирован сайт, при этом будет закрыт доступ и всем сайтам, которые находились на том же IP-адресе, даже если к ним у Роскомнадзора претензий совсем нет.

Получается так - поскольку мало кто ведется на письма Роскомнадзора в адрес непосредственно владельцев сайтов, которые остаются без ответа, или на них следует грубый формат отказа убирать неудобный Кремлю контент, федеральная служба начала терроризировать хостинг-провайдеров в Украине.

Как ни странно, шантаж оказывается весьма действенным. В адрес ряда украинских информационных изданий пришли письма от их хостеров с требованиями генпрокуратуры РФ и решением Заводского районного суда г. Грозного Чеченской Республики о том, что контент их сайтов оказывается несет угрозу информационной безопасности России.

В связи с этим сложился определенный конфуз – украинский хостер требует от украинского издание выполнить решение Чеченского суда не угрожать безопасности России. В случае невыполнения хостеры уведомляют о вынужденности расторжения договора по предоставлению хостинг-услуг в одностороннем порядке, несмотря на уже осуществленную изданиями абонплату.

Все дело в том, что Роскомнадзор осуществляет давление на украинского хостера, угрожая заблокировать функционирования абсолютно всех хостов на территории РФ.

Конечно, это не выход танцевать под дудку ФСБшных федеральных служб, защищая не только российскую аудиторию от информации, способной "травмировать" их читательскую аудиторию, но и украинского читателя, - ведь чем это не содействие в ведении гибридной войны РФ и не несет ли подобное пособничество угрозу информационной безопасности Украины?

К тому же, кому, как не специалистам в области Интернет-услуг не знать о том, что любые запреты Роскомнадзора возможно обходить как с использованием серверов, находящихся за пределами страны, и которые не подпадают под действия системы блокировки, так и через изменение прокси-серверов.

Например, для браузеров Firefox или Chrome можно установить расширения (плагины), позволяющие обходить запреты Роскомнадзора. Браузер Opera без дополнительных расширений имеет режим "Турбо", при включении которого используется внешний прокси-сервер и обеспечивается сжатие трафика, также позволяет обходить блокировки действительно заинтересованному читателю.

Спецслужбы РФ уже давно сформировали нужную Кремлю информационную политику, результаты которой принято называть "зомбоящик", а информационные войска кремлевских троллей качественно поднаторели, участвуя во всех без исключения военных кампаниях РФ.

Российские СМИ используют малейший информационный повод в Украине для своих троллей, а при их отсутствии приходится придумывать распятых мальчиков на Донбассе и что Боинг-777 сбили не из российского "Бука". Поэтому воспринимать деятельность Роскомнадзора как попытку создания информационной блокады для россиян не приходится, скорее это целенаправленное деструктивное влияние на информационную политику соседнего государства.

Уступки российским "цензорам" не должны приветствоваться украинским как частными, так и государственными структурами. И это не только потому, что отец Интернета Винтон Серф назвал сторонников введения контроля над Сетью динозаврами с крошечным мозгом, а потому, что продолжать позволять Кремлю обкатывать механизмы по внедрению полной цензуры еще и в Украине, - недопустимо. Впрочем, как недопустимо и понукать желающим подискутировать на эту тему кремлевским приспешникам в Украине.

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