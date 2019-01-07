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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
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Монолог полицая ''ДНР'', или Как русские сожгли хоккейную арену ''Дружба''

5.2т

Преамбула. Все местные жители Донецка помнят, как неожиданно загорелась арена "Дружба". О причинах возгорания не принято говорить среди роспропаганды, ибо виноваты не биндеры, а русские.

Рассказ будет от первого лица, от полицая дыныры, который видел и знает кто реально виноват в пожаре и мародерстве. Вата, попробуй докажи, что это неправда.

Я, Погорелов Роман Cергеевич, опер калининского райотдела, примкнувший к коллаборантам и террористам, нарушивший Присягу, расскажу про будни полицая.

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Вернемся в 2014 год, начало всего. Я находился на дежурстве. Обычный день, ничего нового. Единственное, что было непонятно - кто власть и кого слушать. Много было разговоров об огромных русских зарплатах, неких биндерах и о русском языке. Точнее об этом говорили постоянно и везде. Я поверил тому, что говорили и примкнул к некому трехбуквенному союзу дегенератов-наркоманов-расп*здяев или сокращенно "днр".

Да, все эти годы, начиная с 2014-го, я надеялся на то, что таки будет не то, что хорошо, но хоть просвет в жизни мелькнет. Но это самообман. Мы, все кто повелись на обещания от рф, свернули не туда.

Да, мне нечего жаловаться в принципе: у меня жена, бизнес, денег хватает больше, чем на поддержку штанов. Но я никто. Я не русский, не Украинец. Я что-то среднее, я смесь из грязи под ногтями рф и Украины. Я хочу быть патриотом дыныры, но не могу - не за патриотизмом я примкнул к коллаборантам, мне просто пообещали много денег. Да и выполнять функции полицая, свои рабочие обязанности мне не дают, хотя везде кричат в местных СМИ про народ и т. д. Бред. Нас люто на*бали.

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Впервые я столкнулся с асвабадитилями в мае 2014 года, а если быть более точным - в конце месяца. К нам в часть поступил вызов, мол неизвестные грабят хоккейную арену в Донецке. Некий старик сказал по телефону, что видит весь процесс через окно: возле дворца спорта Дружба в Донецке стоят военные авто и люди в камуфляже что-то грузят на те авто.

Я распорядился, чтобы наряд полицаев ППС-ников помчал туда + чтоб наряд "госохраны днр" туда выдвигался срочно. Команду отдал лично я и ... И началось. Наряды приказ поняли и помчали к хоккейной арене, но... Но по прибытию на место происшествия пропала связь с нарядами.

Связь не появилась ни через 10 минут, ни через полчаса. Тогда я решил действовать. Я как дежурный офицер района взял с собой несколько

добровольцев из полицаев ППС-ников + наряд госохраны из Буденновского

района Донецка вызвал. И поехали мы к Дружбе выяснять, почему связи

нет с теми, кого послали предотвратить преступление.

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По приезду к хоккейной арене нас ожидала картина маслом: мои подчиненные связаны и без оружия, их авто полицайские отогнаны за дворец спорта. Мы бегом спросили у подчиненных, что случилось. Выяснилось следущее: прибывший наряд окружили не представившихся человек 20 с оружием, а служебные авто полицайские блокировали эти же люди двумя военными камазами.

Неизвестные вооруженные люди предложили сдаться полицаям, на что те согласились. Из шевронов у неизвестных вооруженных лиц были знаки отличия армии рф + нашивки недоросия, лица были закрыты балаклавами. Пока мы опрашивали связанных полицаев, от одного из входов в "Дружбу" повалил дым. Мы помчали на дым и... И нашли сторожей в дворце спорта, которые были связаны.

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Время было 4:30 утра. Мы вызвали пожарку. Приехавшие наряды быстро потушили все, что горело. После этого мы начали опрашивать охранников, чтобы понять шо вообще произошло. И выяснилось следущее: в 2 ночи к Дружбе приехали 2 военных камаза. В двери постучались неизвестные лица и, угрожая расстрелом, связали двух сторожей хоккейной арены + электрика и закрыли их на первом этаже.

Монолог полицая ''ДНР'', или Как русские сожгли хоккейную арену ''Дружба''

Дальше-больше. Всего за час времени неизвестные в камуфляже со знаками отличия армии рф вынесли из Дружбы: 16 плазмовых телевизоров с большой диагональю, 4 холодильника+была украдена форма хоккейная + разграбили музей хоккейного клуба Донбасс, украли реплику Кубка и медали полузолотые.

Также от вандалов пострадал магазин хоккейного клуба. Что-чего-сколько конкретно украдено из магазина было очень сложно подсчитать, ибо то, что не украли, облили бензином и подожгли. Ущерб от содеянного, по самым минимальным оценкам, выходил за несколько миллионов.

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Также был поврежден зал и хоккейная арена. Причина этому была проста: 12 бутылок с зажигательной смесью, которые бросили в зал. В итоге сгорело большинство кресел, а сам зал, верхний ярус + оборудование было разгромлено и разбито.

Мы начали искать тех, кто угробил хоккейную арену и выяснили, кто это сделал. После следственных действий мы даже выяснили, где база воров и мародеров. Это оказалось так называемое добровольческое подразделение, которое базировалось недалеко от дворца спорта.

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Мы собрались и поехали к так называемым добровольцам на базу поговорить о случившемся. Но разговор не получился, нас культурно и не культурно послали н*хуй: некий алкоголик, представившийся атаманом чего-то там, сказал нам, что менты ему не указ вообще и шоб мы убирались, цитирую - нах*й бегом - от базы, если нет фото или видеодоказательств того, что воры и мародеры именно его люди, которых он готов наказать по всем законам некоего военного времени.

Одним словом, мы таки пошли нах*й, ибо силы были неравны: на территорий типа добровольческой базы находились более 200 вооруженных людей + легкая бронетехника. Но мы не сдавались и официально вышли на главаря дыныры по фамилии бородай, а также на других полевых командиров.

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После этого нам разрешили посмотреть базу так называемых добровольцев. Правда, них*ра мы не нашли. Но произошло чудо чудное: 5 авто с украденными вещами из хоккейной арены Донецка были задержаны гаишниками в районе Новоазовска.

Только их пришлось быстро отпустить: под полицайский участок пришли неизвестные с оружием и потребовали отпустить задержанных + вернуть

то, что везли в авто. Доказать или обвинить конкретных людей в том, кто грабил, а кто вывозил мародерку, мы не могли. Но ясно было одно: банда орудовала по Калининскому району и по Буденновскому в Донецке.

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Мы, опера и следователи, начали обзвон всех новых типа властей и полевых командиров, чтоб нам помогли поймать мародеров из числа бойцов дыныры. Но произошла магия: полевые командиры в один голос сказали нам, чтоб мы не лезли в это дело, ибо это все спишет война, а мародеров накажут со всей строгостью. Ну а мой непосредственный начальник вообще учудил: сам лично поставил роспись о закрытии дела о вооруженном ограблении и виноватыми сделал по бумагам всУ, которые на тот момент стояли в Моспино, пригороде Донецка. Одним словом, украли мародерили как бы свои, а виновата по бумагам Хунта.

Вообще в 14-м году мы не один раз выезжали на случаи мародерки с участием военных. Но все решалось очень просто: звонили новые власти и приказывали отпускать мародеров. Самое мерзкое было то,что, в 90% случаев, на мародерах были армейские знаки отличия рф,русский акцент, а по бумагам приходилось писать, что виноваты диверсанты Хунты.

В один из вечеров 2014 года нам вообще удалось поймать 5 вооруженных людей, мародеров с ярковыраженным русским акцентом, которые вообще не ориентировались по Донецку и имели нашивки недоросии. Они были в хлам

пьяные и грабили поселок, в котором жили в основном бизнесмены. Но утром нам позвонили и сказали отпустить. Уголовное дело не возбуждали на них, приказ был списать все на всУ, которые были в то время в Моспино.

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После переформатирования армии дыныры и создание военных корпусов мародерство и грабежи не прекратились, отдельные личности и командиры не воевали, а тупо грабили цивильных с применением оружия или вырезали предприятия на металлолом. Это были не всУ, нет. Это были парни с

колорадками и калашами. Мы как милиция не могли военным сделать ничего, нас тупо бы застрелили и списали все на дрг Хунты.

За годы без биндер нами было возбуждено более 10 уголовных дел по хищению и мародерству. Только новая власть все эти дела игнорирует, ибо по нашей зоне ответственности, по нашим районам, мынистр мвд дыныры Дикий не дает работать. Цыганский поселок Калининского района Донецка - это рассадник наркомании. Туда мы не ходим и не можем ничего сделать, ибо крышует его Дикий + так называемая элита мвд дыныры+ туда заходят на шоппинг многие военные дынырийцы и кадровые военные рф. Хотя вру, несколько раз мы туда зашли с рейдом, чтобы заставить продавцов наркотиков платить вовремя. Мы не препятствуем наркобизнесу, а покрываем его. Мы, полицаи дыныры, выполняем преступные приказы от преступников, которые сейчас как бы новая власть. И от этого нам

тошно: мы хотели построить новое и светлое, а получилось, что создали

хреновую копию Сомали.

Морали нет. Все совпадения с реальными личностями - не совпадения.

Такой русский мир без прикрас. Но об этом не напишут в рос сми. Лицемеры, сука.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайтеhttp://hunta.in.ua/

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Makc Махов
Makc Махов
Кацапы это воры м мародёры! Война в Чечне их научила! Фюрер Хуйлопутин Владимир Владимирович сам любит воровать и не признаваться, а прятаться за спинами женщин и детей. Хайль Путин! Путин-хуйло капут! 😃🐐🐐🤣🇷🇺🖕🖕🐷☠️
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