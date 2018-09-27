Руками УПЦ МП: РПЦ обвинили в религиозной войне против Украины

Российская Федерация активно использует Украинскую православную церковь (Московский патриархат) для ведения религиозной войны против Украины. В преступных действиях замешаны все - от Киево-Печерской лавры до монастырей.

Об этом в эфире ObozTV заявила доктор философских наук, заведующий отделом истории религии и практического религиоведения Института философии НАНУ Людмила Филипович. Она призвала правоохранительные органы Украины наконец разобраться с этой проблемой.

"Я всегда приглашаю заглянуть в книжные лавки Киево-Печерской лавры, посмотреть - о чем там пишут. Украина как государство там отсутствует. Украинский язык - это помесь польского и российского. И вообще, украинского народа не существовало. Это уже наша ответственность и ответственность определенных служб", - заверила Филипович.

Она считает, что если это явная антигосударственная пропаганда, то есть соответствующая статья закона, по которой всю эту литературу можно изъять и вынести на свалку.

"А вот когда создаются псевдо-военные организации, то это уже страшно - ведь там специально обученные люди, готовые к различным провокациям. У соответствующих органов должен возникнуть вопрос, что это за объединения такие на территории монастырей?" - возмутилась ученая.

Филипович напомнила, что монастыри - это обитель для смиренных послушников, для монахов, которые должны молиться и призывать к вере в Бога. А в монастырях УПЦ МП, по её мнению, звучат совсем другие лозунги.

"Призывы защиты своих православных святынь. И об этом, кстати, сказал президент Путин: "Мы не оставим это так просто, мы будем защищать свои православные святыни". Вопрос: чьи свои?!" - резюмировала ученая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в УПЦ МП из-за Киево-Печерской Лавры украинцам пригрозили "божьим проклятьем".

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