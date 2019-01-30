Момент расстрела пары в Николаеве попал на видео: жуткие кадры

В сети опубликовали видео убийства семейной пары в Николаеве, которое произошло 30 января на выходе из Ленинского районного суда.

Записью поделился в Facebook член коллегии Министерства внутренних дел, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На кадрах видно, что нападавший подошел впритык к семейной паре, которая стояла возле парковки суда, и безотлагательно выстрелил в мужчину. Затем несколько выстрелов последовало в женщину, которая попыталась убежать от злоумышленника.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Геращенко раскрыл также подробности конфликта, из-за которого, вероятнее всего, и произошел расстрел.

"Цена двух жизней в Николаеве – 40 тысяч долларов. Сегодня на выходе из здания суда была расстреляна супружеская пара. 10 лет назад они одолжили своему знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих обязательств по возврату долга", – написал он.

После судебного заседания, отметил нардеп, предполагаемый убийца дождался их и хладнокровно застрелил из охотничьего ружья, после чего сдался в руки полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа причина расстрела семейной пары в Николаеве – суд обязал нападавшего выплатить убитым долг 10-летней давности.

Появились также первые видео с места происшествия.

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