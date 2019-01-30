|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Момент расстрела пары в Николаеве попал на видео: жуткие кадры

2.8тЧитать материал на украинском

В сети опубликовали видео убийства семейной пары в Николаеве, которое произошло 30 января на выходе из Ленинского районного суда.

Записью поделился в Facebook член коллегии Министерства внутренних дел, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На кадрах видно, что нападавший подошел впритык к семейной паре, которая стояла возле парковки суда, и безотлагательно выстрелил в мужчину. Затем несколько выстрелов последовало в женщину, которая попыталась убежать от злоумышленника.

Новости
В Киеве посреди улицы расстреляли мужчину: появились новые подробности
Момент расстрела пары в Николаеве попал на видео: жуткие кадры

Скриншот из видео

Момент расстрела пары в Николаеве попал на видео: жуткие кадры

Скриншот из видео

Геращенко раскрыл также подробности конфликта, из-за которого, вероятнее всего, и произошел расстрел.

Момент расстрела пары в Николаеве попал на видео: жуткие кадры

"Цена двух жизней в Николаеве – 40 тысяч долларов. Сегодня на выходе из здания суда была расстреляна супружеская пара. 10 лет назад они одолжили своему знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих обязательств по возврату долга", – написал он.

После судебного заседания, отметил нардеп, предполагаемый убийца дождался их и хладнокровно застрелил из охотничьего ружья, после чего сдался в руки полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа причина расстрела семейной пары в Николаеве – суд обязал нападавшего выплатить убитым долг 10-летней давности.

Появились также первые видео с места происшествия.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
УкраинаНиколаев
Теги
криминалстрельба
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги