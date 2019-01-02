''Малышка мучилась несколько часов'': кто зверски забил целую семью в Виннице

Всего за несколько часов до наступления Нового года в Виннице разыгралась страшная трагедия. В своей квартире была жестоко убита целая семья.

Как выяснил OBOZREVATEL, погибшими оказались Надежда Малец, ее дети Денис и Светлана, а также их бабушка по отцу Валентина Малец. Полиция подозревает в убийстве бывшего супруга Надежды — Анатолия.

На месте преступления оперативники обнаружили еще живой 3-летнюю Светлану. Ее отвезли в реанимацию, но через несколько часов девочка тоже скончалась. Оперативники говорят, если бы подозреваемый не бросил ее в квартире среди погибших, а сразу вызвал "скорую", то малышку еще можно было спасти. Подробности — в материале.

Вместе построили квартиру

Погибшая Надежда со своим супругом Анатолием была знакома с 19 лет.

Анатолий и Надежда Малец 2009 год OK.ru Анатолия Малеца

"Анатолию сейчас 30 лет, а вместе они были с 19 лет. Хотя официально развод они оформили примерно год назад, но разбежались уже года три как, практически сразу после рождения Светланки. У него появилась женщина, она тоже тут живет в Виннице, у них там родился ребенок. Но Анатолий до последнего времени жил тут, в квартире", — рассказал OBOZREVATEL кум семьи Игорь.

По его словам, мама подозреваемого Валентина была очень больна.

"У нее была онкология 4-й стадии, она похудела за последнее время на 20 кг. Анатолий сам говорил, пока мама живет, я буду тут. Мы им звонили 30 декабря, Анатолий с Надей даже на корпоратив доме в своем ОСМД вместе ходили. Ничто не предвещало беды! Мы не можем понять, что могло произойти, и даже не можем поверить, что Толик это сделал!" — со слезами говорит Игорь.

Свою двухуровневую 4-комнатную квартиру Надежда и Анатолий купили лет пять назад. Взяли молодежный кредит и уже его выплатили. Сам подозреваемый отец семейства работал айтишником, поэтому деньги в семье были. Сделали хороший ремонт в квартире.

Надежда Малец накануне 2019 года Facebook Надежды Малец

Завел любовницу

Еще несколько лет назад Анатолий был достаточно полным молодым человеком. На его страничках в соцсетях до сих пор можно отыскать фото из прошлого.

Затем Анатолий занялся спортом, много писал об американском футболе. Рекомендовал здоровое питание. И на фото 2015 года его уже не узнать — стройный молодой человек в вышиванке и джинсах.

Так Анатолий выглядит сейчас Facebook Анатолия Малеца

Анатолий 2010 год ВКонтакте Анатолия Малеца

Анатолий Малец 2009 год ВКонтакте Анатолия Малеца

Вероятно, именно тогда у него и появилась вторая женщина. "Помню, несколько лет назад они к нам на день рождение приезжали, так Толик несколько раз выходил разговаривать по телефону, чтобы никто не слышал. Видимо, уже тогда у него кто-то был", — отметил Игорь.

Знакомая Надежды, Анна, рассказала OBOZREVATEL, что знала погибшую еще с юности. "Очень спокойная и добрая. А ее мужа, Анатолия, знала с 1 курса Винницкого технического колледжа, тоже хороший и позитивный человек. У меня был шок, когда узнала об этом, очень тяжело и не верится до сих пор", — подчеркнула Анна.

Анатолий Малец 2015 год ВКонтакте Анатолия Малеца

Завернул молоток в трусы

Источники OBOZREVATEL в полиции рассказали, что подозреваемый Анатолий Малец после убийства два часа гулял по городу. Успел переодеться. Молоток, которым убивал, завернул в трусы и выкинул в центре города. Когда позвонил в "скорую", поздоровался, извинился и только потом сказал, что в квартире несколько трупов.

Маленькая дочка все это время мучилась, была еще жива. Ее можно было бы спасти, если бы мужчина не ушел и не оставил ее среди убитых. Позже подозреваемый показал следователям, где выкинул молоток.