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''Малышка мучилась несколько часов'': кто зверски забил целую семью в Виннице

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Всего за несколько часов до наступления Нового года в Виннице разыгралась страшная трагедия. В своей квартире была жестоко убита целая семья.

Как выяснил OBOZREVATEL, погибшими оказались Надежда Малец, ее дети Денис и Светлана, а также их бабушка по отцу Валентина Малец. Полиция подозревает в убийстве бывшего супруга Надежды — Анатолия.

На месте преступления оперативники обнаружили еще живой 3-летнюю Светлану. Ее отвезли в реанимацию, но через несколько часов девочка тоже скончалась. Оперативники говорят, если бы подозреваемый не бросил ее в квартире среди погибших, а сразу вызвал "скорую", то малышку еще можно было спасти. Подробности — в материале.

Вместе построили квартиру

Погибшая Надежда со своим супругом Анатолием была знакома с 19 лет.

Анатолий и Надежда Малец 2009 год

Анатолий и Надежда Малец 2009 год

OK.ru Анатолия Малеца

"Анатолию сейчас 30 лет, а вместе они были с 19 лет. Хотя официально развод они оформили примерно год назад, но разбежались уже года три как, практически сразу после рождения Светланки. У него появилась женщина, она тоже тут живет в Виннице, у них там родился ребенок. Но Анатолий до последнего времени жил тут, в квартире", — рассказал OBOZREVATEL кум семьи Игорь.

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По его словам, мама подозреваемого Валентина была очень больна.

"У нее была онкология 4-й стадии, она похудела за последнее время на 20 кг. Анатолий сам говорил, пока мама живет, я буду тут. Мы им звонили 30 декабря, Анатолий с Надей даже на корпоратив доме в своем ОСМД вместе ходили. Ничто не предвещало беды! Мы не можем понять, что могло произойти, и даже не можем поверить, что Толик это сделал!" — со слезами говорит Игорь.

Свою двухуровневую 4-комнатную квартиру Надежда и Анатолий купили лет пять назад. Взяли молодежный кредит и уже его выплатили. Сам подозреваемый отец семейства работал айтишником, поэтому деньги в семье были. Сделали хороший ремонт в квартире.

Надежда Малец накануне 2019 года

Надежда Малец накануне 2019 года

Facebook Надежды Малец

Завел любовницу

Еще несколько лет назад Анатолий был достаточно полным молодым человеком. На его страничках в соцсетях до сих пор можно отыскать фото из прошлого.

Затем Анатолий занялся спортом, много писал об американском футболе. Рекомендовал здоровое питание. И на фото 2015 года его уже не узнать — стройный молодой человек в вышиванке и джинсах.

Так Анатолий выглядит сейчас

Так Анатолий выглядит сейчас

Facebook Анатолия Малеца

Анатолий 2010 год

Анатолий 2010 год

ВКонтакте Анатолия Малеца

Анатолий Малец 2009 год

Анатолий Малец 2009 год

ВКонтакте Анатолия Малеца

Вероятно, именно тогда у него и появилась вторая женщина. "Помню, несколько лет назад они к нам на день рождение приезжали, так Толик несколько раз выходил разговаривать по телефону, чтобы никто не слышал. Видимо, уже тогда у него кто-то был", — отметил Игорь.

Знакомая Надежды, Анна, рассказала OBOZREVATEL, что знала погибшую еще с юности. "Очень спокойная и добрая. А ее мужа, Анатолия, знала с 1 курса Винницкого технического колледжа, тоже хороший и позитивный человек. У меня был шок, когда узнала об этом, очень тяжело и не верится до сих пор", — подчеркнула Анна.

Анатолий Малец 2015 год

Анатолий Малец 2015 год

ВКонтакте Анатолия Малеца

Завернул молоток в трусы

Источники OBOZREVATEL в полиции рассказали, что подозреваемый Анатолий Малец после убийства два часа гулял по городу. Успел переодеться. Молоток, которым убивал, завернул в трусы и выкинул в центре города. Когда позвонил в "скорую", поздоровался, извинился и только потом сказал, что в квартире несколько трупов.

Маленькая дочка все это время мучилась, была еще жива. Ее можно было бы спасти, если бы мужчина не ушел и не оставил ее среди убитых. Позже подозреваемый показал следователям, где выкинул молоток.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
убийство в Виннице
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