Молодежь смеялась и снимала видео: всплыли шокирующие детали убийства женщины бомжом в Херсоне

Жестокую смерть 38-летней жительницы Херсона, которую сначала изнасиловал, а потом убил бомж, можно было предотвратить.

Oб этом рассказал замначальника областного УМВД и начальник криминальной полиции Никoлай Цап, пишет "Типичный Херсон". Он отметил, что правоохранители поражены цинизмом горожан, ставших свидетелями преступления.

Как выяснилось в процессе следствия, те просто проходили мимо и откровенно смеялись из происходящего.

Тем временем некоторые молодые люди даже взялись снимать на телефон то, как бомж тянул свою жертву в кусты.

Молодые люди взялись снимать на телефон то, как бомж тянул свою жертву в кусты

"Снимали и просто смеялись, считая, что люди развлекаются. В полицию позвонили, уже когда на месте обнаружили тело женщины. Очень обидно, если бы свидетели набрали 102, возможно, убийство удалось предотвратить", — предполагает Цап.

Также стало известно, что правоохранители выясняют причастность этого же бездомного мужчины к еще одному аналогичному преступлению. В частности, к убийству с изнасилованием 65-летней местной жительницы, обнаженное тело которой нашли на Островском шоссе в Херсоне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Херсоне, возле одной из многоэтажек неподалеку от междугородного автовокзала, обнаружили труп женщины со следами насильственной смерти. По информации правоохранителей, сообщение поступило от оператора охранной фирмы.

В пресс-службе полиции Херсонской области сообщили, что 38-летнюю женщину сначала изнасиловал, а потом убил 44-летний гражданин без определенного места жительства Александр Прокудин. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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