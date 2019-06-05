Молния разбила здание РГА на Кировоградщине: фото пожара 

Во вторник, 4 июля, в Благовещенском Кировоградской области от удара молнии сгорело здание районной администрации.

По информации пресc-службы ГСЧС, в 18:10 в оперативно-координационный центр Управления поступило сообщение о пожаре админздания на ул. Героев Украины.

По прибытию спасатели установили, что горит около 300 квадратных метров кровли. К ликвидации пожара были привлечены шесть единиц техники и 25 спасателей.

Травмированных и погибших в результате ЧП не обнаружено.

Пожар в здании РГА пресс-служба ГСЧС

Пожар в здании РГА пресс-служба ГСЧС

Кроме того, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко на своей странице в Facebook сообщил, что, визуально, на восстановление здания нужно миллионов десять.

Пожар в здании РГА Вадим Денисенко, Facebook

"В то же время, в городе просто нет канализации (вырезали в 90-е) и последние десятилетия нечистоты идут прямо в реку. Все власти эти годы разводят руками и говорят, что нет денег (нужно миллионов 12-15)", - добавил Денисенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня под Киевом вспыхнула птицефабрика, площадь возгорания составила 15 000 кв. м.

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