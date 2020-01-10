"Молилась, чтобы расстреляли": бывшая пленница "ДНР" ужаснула рассказом о насилии и пытках "на подвале"

Освобожденная из плена террористической "ДНР" жительница Горловки Марина Чуйкова, которая вернулась домой в результате обмена, рассказала о пережитых издевательствах.

48-летнюю женщину, которую незаконно задержали при выезде из оккупированного города, удерживали почти 2 года. Подробностями плена она поделилась в интервью hromadske.

"Бросили в подвал, где я находилась 30 дней. Когда я зашла в камеру, там не было ни окон, ни какого-то выхода. Клетка закрывается и доски, на них матрас. На полу стояли два бутыля с кровью. И доски были вымазаны в кровь. Было видно, что человека, который находился здесь перед этим, долго пытали и он производил малую нужду кровью. И видно, что делали перевязки. Возможно, был ранен. Я просила их вынести эти банки, но никто ничего не выносил, и я с этим спала", – рассказала женщина.

Бывшая пленница "ДНР" ужаснула рассказом о пытках hromadske

По ее словам, на постоянных допросах над ней издевались и оскорбляли словесно. Чуйкова также вспомнила первое "следственное действие".

"Первый допрос – привели врача. Она меня осмотрела и ушла. Они там собрались на консилиум и спрашивают: "Что с ней делать?" В ответ: "Да расстреляйте ее". И меня куда-то повели на расстрел. В принципе, в СИЗО я все время думала, что меня расстреляют. Долго ехали, повезли в лес. Двое ребят, которые ехали со мной сзади, пристегнули к себе наручниками и заснули. А я шапку так подняла, смотрю, в лес едем, город Енакиево. Думаю, все. Но нет. Повозили и вернули назад. Потом мне принесли еду. Я сказала, что не надо меня кормить, я на расстрел. "Ах, не будешь есть? Сейчас мы тебя накажем". Палкой по ногам били", – ужаснула она деталями.

Также, по ее словам, наказывали туалетом: "Если я пошла мыться, туалета в камере не было. Выводили дважды – утром и вечером".

"Охранник закуривает и говорит: "Вот я курю, горит сигарета. Если не успеешь сделать свои дела, будет наказание". Пока он курит, ты должна успеть сходить в туалет, умыться, привести себя в порядок. Конечно, ты не успеваешь все сделать за это время. Однажды приходит и говорит: "Вы такая хорошая женщина, вы мне нравитесь, хочу помочь. Вы можете мыться, сколько пожелаете". Ну, я и расслабилась. Сняла сапоги, умылась – впервые пользовалась водой, сколько мне нужно было. Постирала платье. На нижнее белье надела пальто. Он повел меня обратно, снимает наручники, а рядом в камере еще два человека, и говорит им: "Так как женщина долго купалась, вы не пойдете в туалет". Они просили, молили, а он их так и не повел в туалет", – вспомнила она.

"Только страх был. После тех допросов, которые проводили, я уже жить не хотела. Я лежала на этих досках и молилась не за то, чтобы выйти оттуда, а за то, чтобы меня расстреляли. Я уже представляла, как меня расстреливают", – поделилась она.

Бывшая пленница "ДНР" ужаснула рассказом о пытках hromadske

Также Чуйкова рассказала, что происходило в СИЗО террористов. "В самой камере было шесть человек. Сначала – 16, но это было трудно сидеть всем вместе: туалет постоянно занят, очередь. В основном, сидели наркоманы и убийцы. У каждой второй – ВИЧ и гепатит, у каждой пятой – туберкулез. Такой коллектив, а пользовались общими средствами личной гигиены", – отметила женщина.

Украинка также рассказала, что слышала о сексуальном насилии: "К нам в камеру попала женщина, тоже по нашей статьей, вот над ней издевались. И ток подключали, и мужчины насиловали. Были угрозы и другим женщинам, но только угрозы. Со мной такого не было".

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