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3 сентября • обновлено в 11:45
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"Молчим, боимся?" В Крыму впали в панику из-за "безнаказанности кавказцев"

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В оккупированном Севастополе (Крым) местные жители пожаловались на рост криминала в городе и беспредел со стороны кавказцев.

Об этом на странице в Twitter написал блогер КРЫМский бандеровец, отметив, что горожане создали тему для обсуждения.

"На севастопольском форуме, где обитают в основном очень упоротые ватники, создали тему "До каких пор нас будут бить безнаказанно кавказцы?" Уже наскулили на 23 страницы и почти 600 сообщений. Но ведь, зато без бандер, да?" - подчеркнул он.

На форуме жители напомнили о недавнем инциденте в Омеге, где кавказцы избили семью.

Севастополь

Севастополь

Крым.Реалии

Новости
"Ведут себя нагло и жестоко!" В Крыму забили тревогу из-за "понаехавших кавказцев"

"Никакого взятия под стражу, никакого судебного заседания. Сейчас они "договариваются"... чтобы замять дело. Только создав тему на Севастопольском форуме, мы можем помешать преступникам избежать наказания. Представьте, что несколько молодых русских парней избили в Дагестане семью, пиная женщину ногами. Понимаю, что это представить невозможно, (тем более, что никто бы из окружающих и не позволил им этого сделать, так как, в отличие от наших нынешних "мужинок", дагов трудно обвинить в трусости) но каждому ясно, что дагестанцы поднялись бы все в справедливом гневе, и шум стоял бы на всю РФ. А мы ... молчим. Боимся? Трусы и продажные чинуши делают нас, русских, неуважаемым народом, над которым смеется весь Кавказ. Вам, молодым, не стыдно? Мне стыдно как трусливый мент вел себя с дагами" - говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, 25 августа на аллее пляжа "Омега" в Севастополе мужчины кавказской внешности набросились на семью с ребенком из-за того, что те якобы мешали им проехать.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
вы что забыли когда крыс путя отдал на откупь кавказу , чеченам , вот вас и построит чечен ----парашу на 1500000000 доляров в год построил , вас в 1) плуг 2) на сумму в 2 раза больше 3) рот ,,,,,,,,,(додумаетесь )
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Валевич Борис
Валевич Борис
Чего развонялись иуды - вы давно хотели в родную гавань и бьют вас тоже свои .... скрепные ........ не благодарные собаки!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Эх, при Украине все было законно и порядок во всем)
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