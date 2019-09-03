"Молчим, боимся?" В Крыму впали в панику из-за "безнаказанности кавказцев"

В оккупированном Севастополе (Крым) местные жители пожаловались на рост криминала в городе и беспредел со стороны кавказцев.

Об этом на странице в Twitter написал блогер КРЫМский бандеровец, отметив, что горожане создали тему для обсуждения.

"На севастопольском форуме, где обитают в основном очень упоротые ватники, создали тему "До каких пор нас будут бить безнаказанно кавказцы?" Уже наскулили на 23 страницы и почти 600 сообщений. Но ведь, зато без бандер, да?" - подчеркнул он.

На форуме жители напомнили о недавнем инциденте в Омеге, где кавказцы избили семью.

Севастополь Крым.Реалии

"Никакого взятия под стражу, никакого судебного заседания. Сейчас они "договариваются"... чтобы замять дело. Только создав тему на Севастопольском форуме, мы можем помешать преступникам избежать наказания. Представьте, что несколько молодых русских парней избили в Дагестане семью, пиная женщину ногами. Понимаю, что это представить невозможно, (тем более, что никто бы из окружающих и не позволил им этого сделать, так как, в отличие от наших нынешних "мужинок", дагов трудно обвинить в трусости) но каждому ясно, что дагестанцы поднялись бы все в справедливом гневе, и шум стоял бы на всю РФ. А мы ... молчим. Боимся? Трусы и продажные чинуши делают нас, русских, неуважаемым народом, над которым смеется весь Кавказ. Вам, молодым, не стыдно? Мне стыдно как трусливый мент вел себя с дагами" - говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, 25 августа на аллее пляжа "Омега" в Севастополе мужчины кавказской внешности набросились на семью с ребенком из-за того, что те якобы мешали им проехать.

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