Маленькие дети лишились родителей: вскрылись новые подробности ДТП с мажорами в Николаеве

Жуткое ДТП с автомобилем Lexus в Николаеве, в результате которого погибли два человека, вызвало в городе огромный резонанс. Возмущенные жители даже перекрыли дорогу, требуя от правоохранителей объективного расследования.

OBOZREVATEL узнал подробности трагедии.

В ДТП погиб водитель такси Юрий Мавродиев и его пассажир Александр Санько

Волна возмущения

Авария произошла 7 декабря. Водитель Lexus выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с такси Daewoo. В итоге погиб водитель такси Юрий Мавродиев и его пассажир Александр Санько.

Тот факт, что вероятный нарушитель управлял авто представительского класса (пусть не самого нового), а также странные "маневры" полиции, которая после ДТП не взяла водителя сразу же под стражу, вызвала среди местных жителей волну возмущения.

В итоге несколько десятков автомобилей такси даже заблокировали движение по мосту через Южный Буг (Варваровскому).

Протестующие перекрыли дорогу

Позже в пресс-службе ГУНП в Николаевской области OBOZREVATEL сообщили, что 21-летний водитель Lexus не является владельцем данного авто.

"Владелец автомобиля вместе с девушкой находились на заднем сиденье. Они отдыхали в развлекательном заведении и попросили своего 21-летнего приятеля сесть за руль. Тот согласился", – сообщили в ведомстве.

Автомобиль такси после ДТП

По версии полиции, Lexus выехал на встречную полосу

Позже стало известно, что за рулем Lexus был студент Виктор Лобанов – сын известного в городе врача. Отец Виктора – Валерий Лобанов работает терапевтом и кардиологом в коммунальном некоммерческом предприятии "Центр первичной медико-санитарной помощи №1".

Сам Лобанов-старший написал в Facebook, что соболезнует родным погибших: "Мой сын не убийца, не мажор", – подчеркнул он.

Валерий Лобанов с сыном Виктором.

Другая версия

Житель Николаева Игорь Воронцов, который хорошо знал погибших в ДТП и один из первых сообщил о трагической аварии, считает, что в официальной версии есть нестыковки. Они касаются травм, которые получили водитель и пассажиры Lexus, а также скорости авто.

Он также не исключает, что за рулем авто мог быть именно владелец Lexus, который поменялся с приятелем местами.

"Нам до сих пор не показали настоящего владельца Lexus", – отметил он.

Разбитый Lexus

Грозит до 10 лет

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 часть 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В полиции отметили, что уже вручили подозрение водителю авто. Он находится в больнице, так как по медицинским показателям не может быть доставлен в СИЗО. Также в полиции добавили, что алкоголя в крови водителя не обнаружено, а результаты экспертизы на наличие наркотических средств станут известны через несколько дней.

Остались маленькие дети

У Юрия Мавродиева и Александра Санько остались семьи с малолетними детьми.

"Сашу знала лично, мы учились в одном классе. Хороший был парень. Как страшно, что из-за вседозволенности и безнаказанности погибают люди, у которых вся жизнь была ещё впереди. Детки остались без отцов" – написала в Facebook Светлана Ульянова.

Александр Санько погиб в ДТП Фото с личной страницы в Facebook

Александр Санько погиб в ДТП Фото с личной страницы в Facebook

"Парень, который был водителем такси, тоже был очень порядочным и добрым, любившим жизнь, своих двух сыночков, свою семью. Такое горе для родных", – написала Алена Райнова.

Юрий Мавродиев Фото – Игорь Воронцов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве бизнес-леди насмерть сбила на переходе 15-летнего школьника. Позже вскрылись вопиющие нарушения в ходе досудебного расследования. В итоге пять полицейских были привлечены к дисциплинарной ответственности, а в отношении некоторых были открыты уголовные производства.

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