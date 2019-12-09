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9 декабря • обновлено в 16:22
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Маленькие дети лишились родителей: вскрылись новые подробности ДТП с мажорами в Николаеве

2.4т
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Жуткое ДТП с автомобилем Lexus в Николаеве, в результате которого погибли два человека, вызвало в городе огромный резонанс. Возмущенные жители даже перекрыли дорогу, требуя от правоохранителей объективного расследования.

OBOZREVATEL узнал подробности трагедии.

В ДТП погиб водитель такси Юрий Мавродиев и его пассажир Александр Санько

В ДТП погиб водитель такси Юрий Мавродиев и его пассажир Александр Санько

Волна возмущения

Авария произошла 7 декабря. Водитель Lexus выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с такси Daewoo. В итоге погиб водитель такси Юрий Мавродиев и его пассажир Александр Санько.

Тот факт, что вероятный нарушитель управлял авто представительского класса (пусть не самого нового), а также странные "маневры" полиции, которая после ДТП не взяла водителя сразу же под стражу, вызвала среди местных жителей волну возмущения.

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В итоге несколько десятков автомобилей такси даже заблокировали движение по мосту через Южный Буг (Варваровскому).

Протестующие перекрыли дорогу

Протестующие перекрыли дорогу

Позже в пресс-службе ГУНП в Николаевской области OBOZREVATEL сообщили, что 21-летний водитель Lexus не является владельцем данного авто.

"Владелец автомобиля вместе с девушкой находились на заднем сиденье. Они отдыхали в развлекательном заведении и попросили своего 21-летнего приятеля сесть за руль. Тот согласился", – сообщили в ведомстве.

Автомобиль такси после ДТП

Автомобиль такси после ДТП

По версии полиции, Lexus выехал на встречную полосу

По версии полиции, Lexus выехал на встречную полосу

Позже стало известно, что за рулем Lexus был студент Виктор Лобанов – сын известного в городе врача. Отец Виктора – Валерий Лобанов работает терапевтом и кардиологом в коммунальном некоммерческом предприятии "Центр первичной медико-санитарной помощи №1".

Сам Лобанов-старший написал в Facebook, что соболезнует родным погибших: "Мой сын не убийца, не мажор", – подчеркнул он.

Маленькие дети лишились родителей: вскрылись новые подробности ДТП с мажорами в Николаеве
Валерий Лобанов с сыном Виктором.

Валерий Лобанов с сыном Виктором.

Другая версия

Житель Николаева Игорь Воронцов, который хорошо знал погибших в ДТП и один из первых сообщил о трагической аварии, считает, что в официальной версии есть нестыковки. Они касаются травм, которые получили водитель и пассажиры Lexus, а также скорости авто.

Он также не исключает, что за рулем авто мог быть именно владелец Lexus, который поменялся с приятелем местами.

"Нам до сих пор не показали настоящего владельца Lexus", – отметил он.

Разбитый Lexus

Разбитый Lexus

Грозит до 10 лет

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 часть 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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В полиции отметили, что уже вручили подозрение водителю авто. Он находится в больнице, так как по медицинским показателям не может быть доставлен в СИЗО. Также в полиции добавили, что алкоголя в крови водителя не обнаружено, а результаты экспертизы на наличие наркотических средств станут известны через несколько дней.

Остались маленькие дети

У Юрия Мавродиева и Александра Санько остались семьи с малолетними детьми.

"Сашу знала лично, мы учились в одном классе. Хороший был парень. Как страшно, что из-за вседозволенности и безнаказанности погибают люди, у которых вся жизнь была ещё впереди. Детки остались без отцов" – написала в Facebook Светлана Ульянова.

Александр Санько погиб в ДТП

Александр Санько погиб в ДТП

Фото с личной страницы в Facebook

Александр Санько погиб в ДТП

Александр Санько погиб в ДТП

Фото с личной страницы в Facebook

"Парень, который был водителем такси, тоже был очень порядочным и добрым, любившим жизнь, своих двух сыночков, свою семью. Такое горе для родных", – написала Алена Райнова.

Юрий Мавродиев

Юрий Мавродиев

Фото – Игорь Воронцов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве бизнес-леди насмерть сбила на переходе 15-летнего школьника. Позже вскрылись вопиющие нарушения в ходе досудебного расследования. В итоге пять полицейских были привлечены к дисциплинарной ответственности, а в отношении некоторых были открыты уголовные производства.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Война на дорогах Криминал
Место
Украина
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
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