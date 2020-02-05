"Мой меня 8 раз изнасиловал!" 13-летняя беременная школьница с Ривненщины поразила откровением. Видео

13-летняя школьница София с Ривненщины, которая забеременела от отчима, рассказывала однокласснице в школе-интернате, что муж матери изнасиловал ее уже восемь раз.

Об этом заявила мать девочки, которая учится вместе с пострадавшей семиклассницей, в эфире программы "Говорить Україна". По ее словам, София поинтересовалась у ее дочки, не насилует ли ее отчим, а, получив отрицательный ответ, вздохнула: "А мой меня уже восемь раз!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сестра рассказала, что София "спит с отчимом" Скриншот с видео

Подобное рассказала и сестра беременной – 12-летняя Вика. По ее словам, Софию отчим любил больше всех и даже подарил ей телефон.

"Он ей все покупает, потому что она с ним спит, а я не сплю..." – сказала девочка в разговоре с учительницей.

Как сообщал OBOZREVATEL, девочка сейчас на шестом месяце беременности. Она скрывала ото всех этот факт, пока классная руководительница не заметила живот.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!