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7 февраля • обновлено в 07:39
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"Мой меня 8 раз изнасиловал!" 13-летняя беременная школьница с Ривненщины поразила откровением. Видео

50.6т
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13-летняя школьница София с Ривненщины, которая забеременела от отчима, рассказывала однокласснице в школе-интернате, что муж матери изнасиловал ее уже восемь раз.

Об этом заявила мать девочки, которая учится вместе с пострадавшей семиклассницей, в эфире программы "Говорить Україна". По ее словам, София поинтересовалась у ее дочки, не насилует ли ее отчим, а, получив отрицательный ответ, вздохнула: "А мой меня уже восемь раз!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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На Ривненщине 13-летняя школьница забеременела от отчима: разыгралась трагедия. Видео

Сестра рассказала, что София "спит с отчимом"

Сестра рассказала, что София "спит с отчимом"

Скриншот с видео

Подобное рассказала и сестра беременной – 12-летняя Вика. По ее словам, Софию отчим любил больше всех и даже подарил ей телефон.

"Он ей все покупает, потому что она с ним спит, а я не сплю..." – сказала девочка в разговоре с учительницей.

Как сообщал OBOZREVATEL, девочка сейчас на шестом месяце беременности. Она скрывала ото всех этот факт, пока классная руководительница не заметила живот.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина Ривне
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Комментарии
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14
Смешно
3
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61
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
гуманоид расчухался пригревшись. когда же вы, бесы человекоподобные уймётесь.
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0
0
Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Дислайками х о х л у ш е к-б л я д е й не изменишь.Бггг
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1
1
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Такого зверя на цепь и с кастрацией до конца его дней.
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3
0

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