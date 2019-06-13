"Моих друзей больше нет": подробности жуткого ДТП со школьниками на Луганщине

Война на дорогах Украины не щадит ни взрослых, ни детей. Очередной пример – трагедия в поселке Тошковка Луганской области, где 12 июня в ДТП погибли трое парней, из которых двое – школьники.

Подробности – в публикации OBOZREVATEL.

В ДТП погибли: Никита, Игорь и Вадим

Днем жители поселка услыхали странный грохот, который они восприняли за начало боевых действий (населенный пункт расположен приблизительно в 10 км от линии разграничения). Вскоре выяснилось, что источник звука - лобовой удар двух мотоциклов Suzuki и ИЖ на дороге, соединяющей Тошковка и Тошковка-1.

"От полученных травм смертельные телесные повреждения получили парни: двое водителей и пассажир. Девушка-пассажир была доставлена в больницу. По предварительной информации, один из мотоциклов въехал в выбоину на дороге, после чего транспортные средства столкнулись лоб в лоб", – рассказала нашим журналистам начальник пресс-службы ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.

Место ДТП

Все участники аварии – местные жители. 14-летний Вадим и 16-летний Игорь учились в школе. О Вадиме местные жители говорят, что два года назад у него умер отец. Из родных у него остались мать и сестра.

"Игорь и Вадим были моими друзьями. Я был в шоке когда узнал, что их больше нет" – рассказал OBOZREVATEL Валентин, житель поселка. По его словам, ребята в момент ДТП ехали на мотоцикле ИЖ, а на Suzuki ехал 26-летний Никита с 16-летней Анастасией.

Авария произошла в поселке Тошковка Луганской области Google. Maps

Google. Maps

Местные жители говорят, что Никита любил быструю езду и часто ездил по поселку ночью. О том, нарушил ли кто-то из водителей во время ДТП правила дорожного движения, на данный момент неизвестно. Это установит полиция.

Жители поселка утверждают, что дорога, где произошла авария, расположена в нехорошем месте. "Во время войны там были блиндажи и погибло немало людей. Как бы то ни было, но на данном участке происходит много аварий", – рассказали местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня в Закарпатской области селевой поток смыл в реку лесовоз с пятью мужчинами в возрасте 27-55 лет. Никто не выжил. Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

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