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"Могут забыть про Донбасс": писатель-террорист Прилепин пригрозил Украине революцией

1.1тЧитать материал на украинском

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", заявил, что Украине якобы не стоит рассчитывать на победу на Донбассе и его возвращение под свой контроль.

Более того, он угрожающе заговорил о новой революции в Киеве, которая якобы должна развалить страну. Своими нетрезвыми фантазиями оккупант поделился в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда".

"Нет никаких шансов победить. Сейчас начнется паспортизация (выдача российских документов. — Ред.) Донецких и Луганских областей, насколько говорят мои товарищи. И после этого Киев может смело забыть про Донбасс... Я бы предпочел, чтобы в Киеве произошел Майдан. Это помогло бы прекратить бомбежки и обстрелы на Донбассе", — нагло высказался террорист Прилепин.

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Захар Прилепин

Захар Прилепин

Facebook Захара Прилепина

Как сообщал OBOZREVATEL, Прилепин заявил, что может вернуться на фронт в любой момент. Для этого якобы нужен всего один звонок от других оккупантов.

Ранее писатель-террорист грозил украинцам адскими мучениями за уход из-под контроля Московского патриархата и переход в Православную церковь Украины.

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Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
какой удивительный долбаёп
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Этот плешывый пидорка из кацапского Бантустана?
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