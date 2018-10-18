''Одна мр*зь забрала жизни!'' В деле Зайцевой наметился резкий поворот

Виновники жуткого ДТП в Харькове на ул. Сумской, в котором ровно год назад погибли шестеро, Елена Зайцева и Геннадий Дронов могут выйти из СИЗО под домашний арест.

Такое мнение высказала на своей странице в Facebook журналист Татьяна Доцяк. По ее словам, судья может изменить меру пресечения обвиняемым, так как они уже год находятся под стражей.

"Свидетели допрошены - давить на них нет смысла, а тут еще Зайцева со скорыми, а у Дронова пожилая мать, экспертизы, если назначит, будут тянуться месяцами. Чтоб не переживали, что сбегут, обвиняемые сдадут паспорта. Но просто напомню, что сводный брат Зайцевой - экс-заместитель прокурора Черкасской области времен Януковича - по данным следствия, нынче скрывается в Москве", - подчеркнула она.

Геннадий Дронов и Елена Зайцева

Родные и друзья, судя по их сообщениям в соцсетях, устали ждать справедливости от суда, и говорят, что желают самого худшего для всех лиц, причастных к этому процессу. "Ненависть - главное мое сегодняшнее состояние! Не хочется видеть (слышать) это "чудовищное судилище"! И никого живыми из того вонючего д*рьма тоже!" - написала в комментариях мама погибшего Александра Евтеева Светлана Винниченко.

Такого же мнения и его друг Максим Кривошеин. "...В один миг одна мразь, своим необдуманным поступком забрала жизни многих людей", - подчеркнул он на своей странице в Facebook.

Кроме того, жена погибшего Евтеева Ксения, которая также пострадала в ДТП, заявила, что Зайцева симулирует болезнь в суде - она якобы весело смеется на заседаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокаты заявили, что Елена Зайцева перенесла два приступа и не может присутствовать на очередном заседании суда.

Напомним, что ДТП в центре Харькова произошло 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Алена Зайцева, влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

19 июля стало известно, что в деле Зайцевой не могут найти ключевого свидетеля. Врач-нарколог проводила первое обследование после аварии и обнаружила следы наркотиков в ее крови. 31 июля появилось заключение Минздрава о наличии наркотиков в крови у подозреваемой.

Позднее стало известно, что полиция не нашла врача Федирко.

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