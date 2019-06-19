Гибель Тымчука: главные версии и странные моменты

Народный депутат от "Народного фронта", координатор сайта "Информационное сопротивление", известный военный блогер Дмитрий Тымчук был найден мертвым в своей квартире на бульваре Перова в Киеве.
В скорую позвонила женщина и сообщила о том, что Тымчук чистил оружие и выстрелил. Пока врачи ехали, он скончался. Нардеп получил ранение в голову.
Дело активно обрастает слухами и версиями. Пока полиция рассматривает несколько вариантов: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.
Сразу появилась дата его смерти
Дмитрий Тымчук
Facebook Дмитрия Тымчука
По данным полиции, сообщение о смерти Тымчука поступило к ним в 12.15 в среду, 19 июня.
"Сегодня, 19 июня по спецлинии 102 около 12.15 поступило сообщение, что в одной из квартир мужчина получил огнестрельное ранение, от которого умер на месте", – отмечают правоохранители.
На месте работает следственно-оперативная группа. Также туда выехали начальник столичной полиции и киевский прокурор.
Дом, где погиб Тымчук
Дом, где погиб Тымчук
В украинской Википедии буквально через несколько минут, как стало известно о смерти Тымчука, появилась дата его смерти – 19 июня 2019 года.
На страничке нардепа, который являлся основателем сайта "Информационное сопротивление", пользователи стали писать строки соболезнования.
Правда, среди них появлялись и пророссийские сторонники. Например, некий политэксперт из Киева Александр Фомин, который любит фотографироваться с Николаем Азаровым и Еленой Бондаренко, в комментариях написал издевательское "пиф-паф" и поставил смайлик.
Версия смерти немного странная
Первой в медиапространство попала версия о несчастном случае. Мол, Тымчук чистил оружие и что-то пошло не так.
Однако сам Дмитрий – в прошлом военный. Он окончил Львовское высшее военно-политическое училище, факультет журналистики и служил в войсках противовоздушной обороны. Поэтому эта версия вызвала у многих скепсис.
Опрошенные нами военные уверяют, что застрелиться при чистке пистолета достаточно сложно.
"Существует правило, как чистить оружие. Сначала вытаскиваете магазин, затем дергаете затвором и производите контрольный выстрел. Если в стволе что-то осталось, то пистолет выстрелит. Это нужно было ствол направить себе в голову в таком случае", – уверяет нас один из военных.
То же самое сказал нам и опытный охранник УГО. "Версия немного странная. По правилам изначально снимают магазин, проверяют сам ствол на наличие патрона. Вдобавок, это же как нужно было его чистить – получается, только с повернутым к себе дулом. Как понимаю, смерть произошла от одного выстрела, то есть, человек выстрелил точно в жизненно важный орган", – говорит охранник.
Дмитрий Тымчук
Facebook Дмитрия Тымчука
Правда, военный эксперт и бывший военный Олег Жданов уверяет, что по статистике несчастные случаи с оружием в 90% происходят с профессионалами.
"Роковая ошибка в том, что как раз существует четкий порядок чистки оружия. Это как "Отче наш", который нельзя нарушить. Но человек в спешке или по невнимательности, даже самонадеянности этот порядок нарушает. Например, нужно вытащить магазин с патронами, перезарядить, т.е. дернуть затвором, и сделать контрольный выстрел, чтобы убедиться, что в патроннике не осталось патронов. А в несчастных случаях делают все наоборот. И на этапе контрольного выстрела человек повернул ствол к себе. Либо выстрелил в кирпичную стенку и пуля отрикошетила", – допускает в беседе с OBOZREVATEL Жданов.
Также он рассказывает о случае, который произошел с его солдатом.
"У меня был солдат, который решил перезарядить автомат через затвор. То есть он 30 раз дернул затвором, чтобы патроны выпали к нему в шапку. Но забыл о том, что когда он первый раз дернул затвор, то зарядил автомат и патрон ушел в ствол. В результате пуля вошла ему в сердце", – с грустью вспоминает Жданов.
Полиция работает в квартире, где жил блогер
Нацполиция
Тымчука могли убить?
А вот экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко придерживается версии убийства.
Комментируя вероятность случайного выстрела во время чистки оружия, он сказал: "У нас довольно часто смерти объяснялись именно так: небрежное обращение с оружием. И Кравченко дважды в себя стрелял, и Кушнарев с карабином обращался неправильно. Теоретически это, конечно, возможно. Мы помним, что даже "двойному самоубийству" Кравченко находили объяснение, но на самом деле это маловероятно. Я в это не верю", – заявил нам Романенко.
Экс-зам начальника Генштаба ВСУ напомнил, что Тымчук занимал активную проукраинскую позицию и был патриотом. Поэтому вполне вероятно, что у него могли быть враги.
"И это не только спецслужбы России, но и пятая колонна, представителям которой всегда могут помочь те же россияне", – считает Романенко.
Дмитрий Тымчук
Кстати, Тымчук входит в список 322 украинских граждан, против которых Россия ввела санкции в ноябре прошлого года.
Председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец также напомнил, что Тымчук был хорошо осведомлен о многих событиях:
"Тымчук был серьезно связан с донбасскими событиями. Он как журналист очень много знал. Я ни в коем случае не хочу сказать, что он был замешан в каких-то схемах. Но в том, что он владел мощнейшим массивом информации, нет никаких сомнений".
Дмитрий Тымчук
Полиция открыла производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следствие рассматривает версии – убийство, самоубийство и несчастный случай.
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