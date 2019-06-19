Гибель Тымчука: главные версии и странные моменты

Народный депутат от "Народного фронта", координатор сайта "Информационное сопротивление", известный военный блогер Дмитрий Тымчук был найден мертвым в своей квартире на бульваре Перова в Киеве.

В скорую позвонила женщина и сообщила о том, что Тымчук чистил оружие и выстрелил. Пока врачи ехали, он скончался. Нардеп получил ранение в голову.

Дело активно обрастает слухами и версиями. Пока полиция рассматривает несколько вариантов: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Сразу появилась дата его смерти

Дмитрий Тымчук Facebook Дмитрия Тымчука

По данным полиции, сообщение о смерти Тымчука поступило к ним в 12.15 в среду, 19 июня.

"Сегодня, 19 июня по спецлинии 102 около 12.15 поступило сообщение, что в одной из квартир мужчина получил огнестрельное ранение, от которого умер на месте", – отмечают правоохранители.

На месте работает следственно-оперативная группа. Также туда выехали начальник столичной полиции и киевский прокурор.

Дом, где погиб Тымчук

Дом, где погиб Тымчук

В украинской Википедии буквально через несколько минут, как стало известно о смерти Тымчука, появилась дата его смерти – 19 июня 2019 года.

На страничке нардепа, который являлся основателем сайта "Информационное сопротивление", пользователи стали писать строки соболезнования.

Правда, среди них появлялись и пророссийские сторонники. Например, некий политэксперт из Киева Александр Фомин, который любит фотографироваться с Николаем Азаровым и Еленой Бондаренко, в комментариях написал издевательское "пиф-паф" и поставил смайлик.

Версия смерти немного странная

Первой в медиапространство попала версия о несчастном случае. Мол, Тымчук чистил оружие и что-то пошло не так.

Однако сам Дмитрий – в прошлом военный. Он окончил Львовское высшее военно-политическое училище, факультет журналистики и служил в войсках противовоздушной обороны. Поэтому эта версия вызвала у многих скепсис.

Опрошенные нами военные уверяют, что застрелиться при чистке пистолета достаточно сложно.

"Существует правило, как чистить оружие. Сначала вытаскиваете магазин, затем дергаете затвором и производите контрольный выстрел. Если в стволе что-то осталось, то пистолет выстрелит. Это нужно было ствол направить себе в голову в таком случае", – уверяет нас один из военных.

То же самое сказал нам и опытный охранник УГО. "Версия немного странная. По правилам изначально снимают магазин, проверяют сам ствол на наличие патрона. Вдобавок, это же как нужно было его чистить – получается, только с повернутым к себе дулом. Как понимаю, смерть произошла от одного выстрела, то есть, человек выстрелил точно в жизненно важный орган", – говорит охранник.

Дмитрий Тымчук Facebook Дмитрия Тымчука

Правда, военный эксперт и бывший военный Олег Жданов уверяет, что по статистике несчастные случаи с оружием в 90% происходят с профессионалами.

"Роковая ошибка в том, что как раз существует четкий порядок чистки оружия. Это как "Отче наш", который нельзя нарушить. Но человек в спешке или по невнимательности, даже самонадеянности этот порядок нарушает. Например, нужно вытащить магазин с патронами, перезарядить, т.е. дернуть затвором, и сделать контрольный выстрел, чтобы убедиться, что в патроннике не осталось патронов. А в несчастных случаях делают все наоборот. И на этапе контрольного выстрела человек повернул ствол к себе. Либо выстрелил в кирпичную стенку и пуля отрикошетила", – допускает в беседе с OBOZREVATEL Жданов.

Также он рассказывает о случае, который произошел с его солдатом.

"У меня был солдат, который решил перезарядить автомат через затвор. То есть он 30 раз дернул затвором, чтобы патроны выпали к нему в шапку. Но забыл о том, что когда он первый раз дернул затвор, то зарядил автомат и патрон ушел в ствол. В результате пуля вошла ему в сердце", – с грустью вспоминает Жданов.

Полиция работает в квартире, где жил блогер Нацполиция

Тымчука могли убить?

А вот экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко придерживается версии убийства.

Комментируя вероятность случайного выстрела во время чистки оружия, он сказал: "У нас довольно часто смерти объяснялись именно так: небрежное обращение с оружием. И Кравченко дважды в себя стрелял, и Кушнарев с карабином обращался неправильно. Теоретически это, конечно, возможно. Мы помним, что даже "двойному самоубийству" Кравченко находили объяснение, но на самом деле это маловероятно. Я в это не верю", – заявил нам Романенко.

Экс-зам начальника Генштаба ВСУ напомнил, что Тымчук занимал активную проукраинскую позицию и был патриотом. Поэтому вполне вероятно, что у него могли быть враги.

"И это не только спецслужбы России, но и пятая колонна, представителям которой всегда могут помочь те же россияне", – считает Романенко.

Дмитрий Тымчук

Кстати, Тымчук входит в список 322 украинских граждан, против которых Россия ввела санкции в ноябре прошлого года.

Председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец также напомнил, что Тымчук был хорошо осведомлен о многих событиях:

"Тымчук был серьезно связан с донбасскими событиями. Он как журналист очень много знал. Я ни в коем случае не хочу сказать, что он был замешан в каких-то схемах. Но в том, что он владел мощнейшим массивом информации, нет никаких сомнений".

Дмитрий Тымчук

Полиция открыла производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следствие рассматривает версии – убийство, самоубийство и несчастный случай.

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