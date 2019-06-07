Могли уничтожить, но приказали не стрелять: появилась новая версия гибели воинов ВСУ

Пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарук заявил, что защитникам Украины на Донбассе якобы поступил приказ из Киева не отвечать на обстрелы террористов. В итоге на фронте четыре человека погибли и еще десять получили ранения.

Ссылаясь на три разных источника, Макарук подчеркнул на своей странице в Facebook, что это стало результатом попадания в блиндаж 152 калибра.

"Немножко неудобной правды для фанатов новоизбранного президента. Перемещения этой батареи фиксировали и отслеживали три дня, и было несколько реальных возможностей ее уничтожить. И из Киева была дана категорична команда – не стрелять, это может негативно повлиять на переговоры в Минске. А теперь живите с этим", – отметил он.

Война на Донбассе ТСН

Напомним, волонтер Юрий Мысягин озвучил другую версию событий на фронте. По его словам, подразделения ВСУ на Донбассе продолжают вести ответный огонь на обстрелы террористов на передовой. Он отметил, что военные не получали "жесткого запрета из Киева на работу артиллерии, если есть хоть какая-то угроза жизни военных".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

При этом председатель ВР Андрей Парубий заявил, что заявление о том, что ВСУ не должны открывать огонь в ответ на обстрелы террористов на Донбассе, приведет к капитуляции, а не к миру.

Также бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко раскритиковал предложение "не стрелять" на Донбассе.

Позже Кучма объяснил свое скандальное заявление по стрельбе на Донбассе.

Отметим, что президент Зеленский еще до выборов говорил, что с РФ придется вести переговоры, чтобы прекратить стрельбу на Донбассе.

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