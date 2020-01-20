"Могли удержать": Кривонос заявил, что ВСУ имели шанс остановить оккупацию Крыма

В марте 2014 года Вооруженные силы Украины могли сдержать российскую вооруженную агрессию в Крыму, за которой последовала оккупация полуострова.

Об этом заявил генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в интервью "Донбасс. Реалии" – проекта "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, 31 января 2014 года украинские части высокомобильных десантных войск и части специального назначения были подняты по тревоге.

Сергей Кривонос Скриншот видео

"Мы начали отрабатывать план, который предусматривал противодействие захвату территории Украины. Этот вариант Генеральным штабом был предусмотрен и отработан. Многие из воинских частей были ориентированы по плану, как противодействовать возможным попыткам захвата территорий, в том числе и части ВДВ, непосредственно 25 воздушно-десантная бригада и 79 воздушно-десантная бригада. Они должны были войти в Крым, занимать позиции и усиливать группировки ВСУ в Крыму", – вспоминает Кривонос.

По его словам, первый этап этого плана даже начал реализовываться. "Через некоторое время должен был начаться второй этап. Но он не был реализован, так как не были подписаны боевые распоряжения на применение этих частей. Соответственно, план свернули", – рассказал замсекретаря СНБО.

При этом Кривонос выразил уверенность, что украинские военные, в частности, воздушно-десантные войска, "были способны выполнить свою задачу".

"Я четко знаю, что части ВДВ были способны выполнить свою задачу, которая стояла соответственно к тому плану. Так же, как и группы спецназначения наших полков и центров четко знали свои задачи и четко их выполняли. И в принципе теоретически наше пребывание в Крыму, усиление группировки позволило бы, скажем так, удержать от той безнаказанной дерзости войска Российской Федерации", – сделал вывод Кривонос.

Более того, он выразил мнение, что в Крыму бы дело не дошло до вооруженного сопротивления между украинскими и российскими военнослужащими.

"Русские бы увидели, что вошли свежие части, а части ВДВ были способны выполнять задачи. То есть начало войны и последующие ее фазы показали бы, что спецназ и ВДВ были мотивированы, подготовлены и способны действовать решительно, правильно и вызывающе. Готовы были россияне пойти на контакт? Насколько я знаю, а я присутствовал на допросах тех, кто работал на Россию в 2014 году, они четко указывали, что если бы со стороны Украины во время захвата Крыма появилось четкое противодействие, то операция, скорее всего, была бы закончена. По крайней мере они в этом были уверены", – резюмировал замсекретаря СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший глава Генштаба Виктор Муженко также рассказывал, что Украина могла бы отстоять северную часть Крыма во время захвата полуострова Россией в 2014 году. Он добавил, что команду остановиться дали, когда соответствующий план стал реализовываться. Тогда самолеты вернули на базовые аэродромы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!