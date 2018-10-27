Могли сгореть заживо: в ТЦ Житомира чуть не повторилась трагедия Кемерово

В Житомире в ТРЦ "Глобал UA" чуть не повторилась жуткая история с пожаром в российском Кемерово, в котором погибли десятки детей.

Об инциденте сообщила Наталья Василюк, которая в тот момент находилась в этом здании в кинотеатре "Мультиплекс", на своей странице в Facebook. "Мы спокойно смотрели фильм "Черный казак", затем понемногу начали чувствовать запах дыма и собирались выйти и сообщить об этом работникам кинотеатра", - написала она.

По ее словам, в этом их опередила девушка из последних сидений. "Сотрудники "Мультиплекса" даже не захотели сообщить об этом второму залу, в котором мы сидели. Никакого звука сигнализации, предупреждений, тем больше эвакуации", - рассказала Наталья.

По ее словам, поблизости не было никого, кроме работников гардероба. "Этот поход в кино мог стоить нам жизни!" - возмутилась она.

Правда, в комментариях некоторые посетители отмечают, что персонал якобы среагировал оперативно.

Как сообщал OBOZREVATEL, рано утром 27 октября в девятиэтажном общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники вспыхнул пожар.