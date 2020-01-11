"Могли подождать и выжить!" Выяснились роковые детали жуткой ДТП с семьей из Сум

На Сумщине в трагическую ДТП попала семья, в результате чего 9-летняя девочка и ее 35-летний отчим погибли.

Речь идет о ДТП, которое произошло 8 января, в 19:00 на трассе Киев – Сумы – Юнаковка. На дороге столкнулись грузовой автомобиль Skania и легковушка Chevrolet.

"Удар был такой силы, что водитель машины и девятилетняя пассажирка скончались на месте. Еще двоих пассажиров из легкового авто срочно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии", – сообщили в местной полиции в тот же день.

Как узнал OBOZREVATEL из собственных источников, в Chevrolet ехала семья из Сум. Они направлялись в гости к родным в Лебедин. Близкие к семье местные жители рассказывают, что супруги с дочкой только вернулись с отдыха в Египте. "Решили к родителям поехать. Была маршрутка, но они не захотели ждать 40 минут и взяли такси. За рулем сидел их знакомый, кстати", – рассказывают они.

ДТП на Сумщине Пресс-служба ГУ НП в Сумской области

Девочка погибла на месте: ее буквально "выбросило" через окно. Хоронили ребенка в закрытом гробу, так как, по словам очевидцев, травмы головы были очень тяжелые.

35-летнего отчима доставили в больницу в Сумы без сознания. Спустя сутки, он умер.

ДТП на Сумщине Пресс-служба ГУ НП в Сумской области

Выжила только женщина. Говорят, у нее только легкие ссадины, в госпитализации она не нуждалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах на перекрестке улиц Сергея Аброса и Рождественской под колеса такси попали мужчина вместе с 4-летними внуками. Все трое пострадавших с травмами различной тяжести – в больнице.

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