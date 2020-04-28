Потерявшуюся 6-летнюю девочку Милену Шевелеву нашли в восьми километрах от села Сосновка на Харьковщине. Она исчезла в день сороковин смерти ее бабушки по маминой линии.

Девочка умерла от переохлаждения. Милена плохо видела и носила очки, однако их возле девочки так и не нашли. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Ночью дул холодный ветер и лил дождь

Милена пропала 26 апреля, в день, когда исполнилось 40 дней со дня смерти ее бабушки. Как рассказала мама девочки, вечером она с двоюродным братом (они одногодки - Авт.) ушла гулять. Брат был на велосипеде. Как рассказывают в самом селе, дети что-то не поделили, и мальчик скатился с горки и уехал, а девочка осталась.

Милена Шевелева Facebook Oksana Kononenko

Брат вернулся домой около 18:00 один. Тогда бабушка (по папиной линии) бросилась искать внучку.

"На ноги подняли всех. Приехали и Красный крест, и полиция, пожарные, Нацгвардия, местные жители. Весь вечер и всю ночь ее искали. Прочесали все поля по направлению к Сосновке. В ту ночь дул пронзительный холодный ветер и лил дождь. Земля липла к ногам, но люди работали до самого утра", – рассказали OBOZREVATEL в сельсовете села Светличное, которому и подчиняется Сосновка.

Милена Шевелева Facebook Oksana Kononenko

В поисках участвовал и отец девочки. Люди говорят, что мужчина буквально разрывался от горя, и очень надеялся найти дочь живой.

Собаки привели к пруду

Ночью собаки привели людей к местному пруду. "Все тогда подумали, что девочка утонула. Утром уже были водолазы, они осмотрели все дно пруда, но ничего не нашли. Тогда у нас снова появилась надежда, что девочка все-таки жива", – говорят в сельсовете.

Поиски девочки Instagram "Харьковские будни"

Нашли ребенка случайно, на обочине дороги. Люди предполагают, что девочка заблудилась и могла идти на яркий свет Гоптивки, таможенного пункта. Но сил у девочки не хватило. К тому же никто не нашел возле нее очков, а сама Милена плохо видела.

"Сосновка – это дачное село. Ее бабушка и дедушка часто сюда приезжают из Харькова. В прошлом году Милена с ними тут почти все время жила, мы думали, что она знает окрестности. В этом году ее бабушка с дедушкой тоже тут всю зиму были", – говорят в сельсовете.

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