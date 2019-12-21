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21 декабря • обновлено в 13:50
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Испугался 150 снайперов? Всплыла сенсация о побеге Януковича из Украины

1.7т
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Президент Украины Виктор Янукович якобы сбежал из страны после звонка пранкера, который пригрозил ему расправой украинских праворадикальных снайперов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал мужчина, который попросил поведать историю о пранкере Михаиле Шекете. По словам рассказчика, именно Шекета смог 20 февраля 2014 года заставить покинуть страну президента.

"После расстрелов на Майдане Виктор Янукович со своим окружением планировали прилететь в Харьков и выступить перед украинцами. Это могло быть началом создания “Харьковской народной республики”, почва для этого уже готовилась. Понимая это, он позвонил дежурному из харьковского УВД, представился генералом Николаем Маломужем и передал информацию о том, что около 150 снайперов с радикального крыла националистов едут “встречать” Януковича.

И якобы есть 100% данные о ликвидации президента сразу с нескольких точек во время его выступления в Харькове. Информация продублировалась начальнику УВД области, а также Геннадию Кернесу и Михаилу Добкину", – рассказал мужчина.

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Далее он набрал Леонида Кравчука и поведал о планах расстрелять Януковича: "После Кравчук набрал Андрея Клюева (на тот момент главу Администрации президента) и рассказал ему о подготовке покушения на президента. По словам нашего рассказчика, это было весомым аргументом для того, чтобы окружение Януковича спешно эвакуировалось".

Испугался 150 снайперов? Всплыла сенсация о побеге Януковича из Украины

OBOZREVATEL связался с Кравчуком, он факт звонка подтвердил. “Мне позвонил человек, представился главой какого-то комитета, начал упоминать "план Чаушеску". Я детали не очень помню. Мол, готовится серьезная акция против Януковича.

На тот момент я не был должностным лицом, поэтому пообещал набрать Януковича и рассказать об этом. К нему дозвониться не смог, поэтому набрал Андрея Клюева. Рассказал все, что мне известно из этого звонка. Все, на этом моя роль закончилась”, – рассказал Кравчук.

Повлияла ли рассказанная им история на побег Януковича, Кравчук сомневается: “Не думаю. Клюев мне сказал, мол, таких звонков или сообщений на тот момент было много. Поэтому не думаю, что они это приняли всерьез. Тем более, что я не смог дозвониться тому человеку, который меня изначально набирал”.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Эксклюзив
Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Специально фейки от яныка распространяли, чтобы оправдать бегство с поста. За расстрел Майдана должны были с него спросить.
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