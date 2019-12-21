Испугался 150 снайперов? Всплыла сенсация о побеге Януковича из Украины

Президент Украины Виктор Янукович якобы сбежал из страны после звонка пранкера, который пригрозил ему расправой украинских праворадикальных снайперов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал мужчина, который попросил поведать историю о пранкере Михаиле Шекете. По словам рассказчика, именно Шекета смог 20 февраля 2014 года заставить покинуть страну президента.

"После расстрелов на Майдане Виктор Янукович со своим окружением планировали прилететь в Харьков и выступить перед украинцами. Это могло быть началом создания “Харьковской народной республики”, почва для этого уже готовилась. Понимая это, он позвонил дежурному из харьковского УВД, представился генералом Николаем Маломужем и передал информацию о том, что около 150 снайперов с радикального крыла националистов едут “встречать” Януковича.

И якобы есть 100% данные о ликвидации президента сразу с нескольких точек во время его выступления в Харькове. Информация продублировалась начальнику УВД области, а также Геннадию Кернесу и Михаилу Добкину", – рассказал мужчина.

Далее он набрал Леонида Кравчука и поведал о планах расстрелять Януковича: "После Кравчук набрал Андрея Клюева (на тот момент главу Администрации президента) и рассказал ему о подготовке покушения на президента. По словам нашего рассказчика, это было весомым аргументом для того, чтобы окружение Януковича спешно эвакуировалось".

OBOZREVATEL связался с Кравчуком, он факт звонка подтвердил. “Мне позвонил человек, представился главой какого-то комитета, начал упоминать "план Чаушеску". Я детали не очень помню. Мол, готовится серьезная акция против Януковича.

На тот момент я не был должностным лицом, поэтому пообещал набрать Януковича и рассказать об этом. К нему дозвониться не смог, поэтому набрал Андрея Клюева. Рассказал все, что мне известно из этого звонка. Все, на этом моя роль закончилась”, – рассказал Кравчук.

Повлияла ли рассказанная им история на побег Януковича, Кравчук сомневается: “Не думаю. Клюев мне сказал, мол, таких звонков или сообщений на тот момент было много. Поэтому не думаю, что они это приняли всерьез. Тем более, что я не смог дозвониться тому человеку, который меня изначально набирал”.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!