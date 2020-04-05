На полигоне "Десна" на Черниговщине проводятся испытания модернизированного опытного образца танка Т-72, изготовленного для Вооруженных сил Украины.
Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны. Указывается, что испытания проводят специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.
У модернизированного Т-72 проверяют основные тактико-технические характеристики в условиях, максимально приближенных к реальной военной эксплуатации.
На Черниговщине проходит испытания модернизированный Т-72
mil.gov.ua
На танке для использования высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями, а также ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.
Танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.
Учитывая увеличение массы, установлен более мощный двигатель, осуществлена замена элементов ходовой части и добавлена система видеопарковки для упрощения маневрирования.
На Черниговщине проходят испытания модернизированный Т-72
mil.gov.ua
Также у танка усовершенствован комплекс динамической защиты и обновлена система противопожарного оборудования.
"Испытания продолжаются, планируется выполнение стрельб в целях оценки эффективности вооружения опытного образца", – сказано в сообщении.
На Черниговщине проходят испытания модернизированный Т-72
mil.gov.ua
На Черниговщине проходят испытания модернизированный Т-72
mil.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL, недавно в Украине провели летные испытания многоцелевого самолета МиГ-29МУ2 с управляемой ракетой Х-29Т.
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