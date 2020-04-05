На полигоне "Десна" на Черниговщине проводятся испытания модернизированного опытного образца танка Т-72, ​​изготовленного для Вооруженных сил Украины.

Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны. Указывается, что испытания проводят специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

У модернизированного Т-72 проверяют основные тактико-технические характеристики в условиях, максимально приближенных к реальной военной эксплуатации.

На Черниговщине проходит испытания модернизированный Т-72 mil.gov.ua

На танке для использования высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями, а также ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

Танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.

Учитывая увеличение массы, установлен более мощный двигатель, осуществлена ​​замена элементов ходовой части и добавлена ​​система видеопарковки для упрощения маневрирования.

На Черниговщине проходят испытания модернизированный Т-72 mil.gov.ua

Также у танка усовершенствован комплекс динамической защиты и обновлена система противопожарного оборудования.

"Испытания продолжаются, планируется выполнение стрельб в целях оценки эффективности вооружения опытного образца", – сказано в сообщении.

На Черниговщине проходят испытания модернизированный Т-72 mil.gov.ua

На Черниговщине проходят испытания модернизированный Т-72 mil.gov.ua

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