"Многострадальное дело закрыли!" Зайцева и Дронов попали в новый скандал из-за ДТП

Дело экспертов-техников из научно-исследовательского института Бокариуса, которые не вычислили скорость Lexus, границы перекрестка и степень вины участников аварии на Сумской в Харькове, опять закрыли.
Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook. Она добавила решение суда о закрытии дела (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
По ее словам, сделал это следователь ГУ Нацполиции в Харьковской области Ваге Коцинян. Адвокат обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица пытался обжаловать такое решение в суде, однако судья Киевского райсуда Валентина Божко решила, что Коцинян прав.
Зайцева и Дронов
kh.suspilne.media
Доцяк отметила, что следователи, которые вели это дело, отнеслись к допросу экспертов крайне халатно.
"Следователь спросил, как зовут экспертов? Спросил. Поинтересовался, кем работают? Поинтересовался. Узнал даже, что их методика называется "Методика" и номер у нее "стопитьсотый". А эксперты сказали, что предупреждались об уголовной ответственности, разве можно после этого врать или брать взятку? На этот раз следователь даже экспертов из Днепра допросил: как зовут, кем работают, стаж работы. И поинтересовался, действительно ли они посчитали все то, что харьковчане не смогли. Днепряне сказали, что правда посчитали. следователь спросил, почему же тогда харьковчане все это не посчитали? Днепряне сказали, что это вопрос не к ним, а к харьковчанам, их работа высчитывать, а не оценивать работу других экспертов", – написала Доцяк.
По ее словам, адвокат Дронова будет обжаловать в апелляции закрытие производства, пытаться изменить подследственность, а также добиваться назначения независимой комиссии. Именно она должна определить, была ли возможность у экспертов харьковского НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса установить скорость авто Зайцевой, кто первым нарушил и создал опасность, тяжесть нарушения и степень вины обоих и границы перекрестка.
Постановление суда о закрытии дела экспертов из научно-исследовательского института Бокариуса
Facebook Татьяна Доцяк
Постановление суда о закрытии дела экспертов из научно-исследовательского института Бокариуса
Facebook Татьяна Доцяк
Как сообщал OBOZREVATEL :
В центре Харькова 18 октября 2017 на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
В вторник, 26 Февраль 2019, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялся рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельное ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.