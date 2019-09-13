"Многострадальное дело закрыли!" Зайцева и Дронов попали в новый скандал из-за ДТП

Дело экспертов-техников из научно-исследовательского института Бокариуса, которые не вычислили скорость Lexus, границы перекрестка и степень вины участников аварии на Сумской в Харькове, опять закрыли.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook. Она добавила решение суда о закрытии дела (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, сделал это следователь ГУ Нацполиции в Харьковской области Ваге Коцинян. Адвокат обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица пытался обжаловать такое решение в суде, однако судья Киевского райсуда Валентина Божко решила, что Коцинян прав.

Зайцева и Дронов kh.suspilne.media

Доцяк отметила, что следователи, которые вели это дело, отнеслись к допросу экспертов крайне халатно.

"Следователь спросил, как зовут экспертов? Спросил. Поинтересовался, кем работают? Поинтересовался. Узнал даже, что их методика называется "Методика" и номер у нее "стопитьсотый". А эксперты сказали, что предупреждались об уголовной ответственности, разве можно после этого врать или брать взятку? На этот раз следователь даже экспертов из Днепра допросил: как зовут, кем работают, стаж работы. И поинтересовался, действительно ли они посчитали все то, что харьковчане не смогли. Днепряне сказали, что правда посчитали. следователь спросил, почему же тогда харьковчане все это не посчитали? Днепряне сказали, что это вопрос не к ним, а к харьковчанам, их работа высчитывать, а не оценивать работу других экспертов", – написала Доцяк.

По ее словам, адвокат Дронова будет обжаловать в апелляции закрытие производства, пытаться изменить подследственность, а также добиваться назначения независимой комиссии. Именно она должна определить, была ли возможность у экспертов харьковского НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса установить скорость авто Зайцевой, кто первым нарушил и создал опасность, тяжесть нарушения и степень вины обоих и границы перекрестка.

Постановление суда о закрытии дела экспертов из научно-исследовательского института Бокариуса Facebook Татьяна Доцяк

Постановление суда о закрытии дела экспертов из научно-исследовательского института Бокариуса Facebook Татьяна Доцяк

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