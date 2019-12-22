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22 декабря • обновлено в 23:20
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Многодетная мать убила своего младенца под Киевом: жуткие подробности

4.8т
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В Фастове Киевской области в воскресенье, 22 декабря, многодетная мать убила своего новорожденного ребенка.

Как сообщили "УНН" правоохранительные органы, женщина 1988 года рождения.

Стало известно, что родила она живого ребенка в общежитии, где проживает, после чего завернула его в простыню и вынесла в лесопосадку. Там ребенка и нашли уже мертвым.

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Многодетная мать убила своего младенца под Киевом

Многодетная мать убила своего младенца под Киевом

Фото из открытых источников

По этому факту возбуждено досудебное расследование. Мать подозревают в убийстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области 9-месячного ребенка в коляске задушил кот. В полиции открыли уголовное производство.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Винница
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
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