"Много знал!" На Донбассе ликвидировали полковника ФСБ

Бригада-200 на Донбассе пополнилась полковником ФСБ России Романом Комиссаровым с позывным "Луна".
Об этом на странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, гражданин РФ воевал в Афганистане, Чечне, на Саур-Могиле в составе оккупационных войск.
Также он занимался организацией поиска и комплектации наемников для участия в боевых действиях на Донбассе.
"Скорее помогли самоликвидироваться, так как много знал о вторжении войск РФ на территорию Украины", - отметил Штефан.
Роман Комиссаров
Роман Комиссаров
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Штефан опубликовал видео, как в районе населенного пункта Пески на Донбассе силы ООС разгромили наблюдательный пост террористов.
Кроме того, появилась запись, как мощными ударами ВСУ уничтожили трех террористов в районе населенного пункта Золотое.
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