МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Много жертв и катастрофы!'' В ''ЛНР'' запугали население ''страшилкой'' о ВСУ

1.8тЧитать материал на украинском

В террористической "ЛНР" оккупационные власти запугивают население заявлением о том, что ВСУ якобы заминировали шлюзы Мироновского водохранилища и собираются их подорвать.

Как заявил так называемый представитель "Народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко, это приведет к наводнениям в населенных пунктах Троицкое, Калиново, Ирмино и Первомайск, пишет пропагандистский ресурс "РИА Новости".

"Мы обращаем внимание мировой общественности и международных правозащитных организаций на то, что взрыв шлюзов водохранилища приведет к повышению уровня воды реки Лугань и вызовет наводнение", — сказал представитель террористических сил.

"ЛНР"

"ЛНР"

Getty

Новости
''Поставки из Турции'': террористы ''ЛНР'' закатили истерику из-за операции ВСУ

Он добавил, что это "может повлечь большое количество жертв среди мирного населения" и "экологическую и гуманитарную катастрофы".

По словам Марочко, минирование якобы заметили представители ОБСЕ, однако никаких официальных подтверждений этого нет.

Мироновское водохранилище

Мироновское водохранилище

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, очередную "страшилку" о ВСУ рассказали в "ДНР". Писатель-фантаст и бывший главарь террористов "ДНР" Федор Березин заявил, что якобы в случае перехода фейковых республик в Украину, всех несогласных ждут концлагеря и грузовые составы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги