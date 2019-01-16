''Много жертв и катастрофы!'' В ''ЛНР'' запугали население ''страшилкой'' о ВСУ

В террористической "ЛНР" оккупационные власти запугивают население заявлением о том, что ВСУ якобы заминировали шлюзы Мироновского водохранилища и собираются их подорвать.

Как заявил так называемый представитель "Народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко, это приведет к наводнениям в населенных пунктах Троицкое, Калиново, Ирмино и Первомайск, пишет пропагандистский ресурс "РИА Новости".

"Мы обращаем внимание мировой общественности и международных правозащитных организаций на то, что взрыв шлюзов водохранилища приведет к повышению уровня воды реки Лугань и вызовет наводнение", — сказал представитель террористических сил.

"ЛНР" Getty

Он добавил, что это "может повлечь большое количество жертв среди мирного населения" и "экологическую и гуманитарную катастрофы".

По словам Марочко, минирование якобы заметили представители ОБСЕ, однако никаких официальных подтверждений этого нет.

Мироновское водохранилище Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, очередную "страшилку" о ВСУ рассказали в "ДНР". Писатель-фантаст и бывший главарь террористов "ДНР" Федор Березин заявил, что якобы в случае перехода фейковых республик в Украину, всех несогласных ждут концлагеря и грузовые составы.

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