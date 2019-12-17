"Много вопросов": генерал СБУ указал на странности в нападении на "слугу народа"

Нападение в Сумах на народного депутата от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко не было связано с его государственной или общественной деятельностью.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-руководитель Главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, комментируя операцию Службы безопасности Украины, которая инсценировала избиение нардепа.

"У меня возникает вопрос – какая-такая важная общественная деятельность имелась в виду, которую проводит Ананченко и которая кому-то не понравилась на уровне государства? Он является главой подкомитета законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы. Где дипломатическая служба, а где сумские местные разборки?" – заявил Вовк.

"Или Ананченко растерял и решил поднять свой рейтинг, или это местные разборки, которые государственной службы Ананченко не касаются", – предположил он.

Также у генерала возникло много вопросов относительно действий СБУ по инсценировке нападения на нардепа.

"Если была инсценировка избиения, значит, его побили не те лица, которых нанял организатор. За счет чего организатор заплатил деньги тем двоим, которых он нанял, если били не они, а участники инсценировки? Если в инсценировке участвовали завербованные уже нанятые исполнители, тут недалеко до провокации преступления, потому что организатор в любой момент может отказаться от совершения преступления", – пояснил он.

"Очень хотелось бы послушать этого организатора, который так тупо расплатился за то, чего не было. Представьте себе – организатор вызывает парней, они ему отчитываются, рассказывают о том, что избили. Если они были под контролем и били не на основании его указаний, а на основании оперативной игры, тут много вопросов. Есть граница между провокацией преступления и преступлением", – отметил генерал.

Вовк также высказал убеждение, что Михаил Ананченко – "не тот человек, чтобы за какие-то будущие голосования кто-то там в Сумах в далекой подворотне нападал на него и бил".

"Какие условия, какие требования, какие угрозы? За какие именно голосования – по земле или за какие-то другие?.. Очень много признаков того, что Ананченко решил поднять свой имидж, и где-то спровоцировал такую ситуацию, донеся до СБУ угрозы", – добавил он.

Facebook Михаила Ананченко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Михаил Ананченко сообщил, что двое мужчин в балаклавах избили его на улице. Депутат заявил, что действия нападавших связаны с его "политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе".

На следующий день в СБУ заявили, что избиение депутата было инсценировкой и силовики взяли под контроль все действия, совершаемые исполнителями. В ведомстве уточнили, что в сеть слили информацию об избиении, чтобы получить "максимально объективную доказательную базу" в отношении участников и организатора.

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