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Много военной техники: вычислена крупная база российских оккупантов в Луганске

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Украинские хакеры вычислили географические координаты военной базы российско-оккупационных войск в Луганске.

Об этом в Facebook сообщил основатель волонтерской организации "Украинские кибервойска" Евгений Докукин.

Он показал базу на карте, отметив, что в ангаре террористов находится много военной техники.

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"Все географические данные о террористах я выслал в СБУ и волонтерам, работающим с армией. Чтобы наши войска могли обезвредить их на Донбассе", - добавил Докукин.

Как писал "Обозреватель", ранее украинские хакеры нанесли мощный удар по террористам Донбасса.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ЛНРНовости Донбасса
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