Много военной техники: вычислена крупная база российских оккупантов в Луганске

Украинские хакеры вычислили географические координаты военной базы российско-оккупационных войск в Луганске.

Об этом в Facebook сообщил основатель волонтерской организации "Украинские кибервойска" Евгений Докукин.

Он показал базу на карте, отметив, что в ангаре террористов находится много военной техники.

"Все географические данные о террористах я выслал в СБУ и волонтерам, работающим с армией. Чтобы наши войска могли обезвредить их на Донбассе", - добавил Докукин.

Как писал "Обозреватель", ранее украинские хакеры нанесли мощный удар по террористам Донбасса.