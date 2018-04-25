Много военной техники: вычислена крупная база российских оккупантов в Луганске

Украинские хакеры вычислили географические координаты военной базы российско-оккупационных войск в Луганске.
Об этом в Facebook сообщил основатель волонтерской организации "Украинские кибервойска" Евгений Докукин.
Он показал базу на карте, отметив, что в ангаре террористов находится много военной техники.
"Все географические данные о террористах я выслал в СБУ и волонтерам, работающим с армией. Чтобы наши войска могли обезвредить их на Донбассе", - добавил Докукин.
Как писал "Обозреватель", ранее украинские хакеры нанесли мощный удар по террористам Донбасса.
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