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13 ноября • обновлено в 21:13
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Много ранений и травматический шок: стало известно о состоянии раненого на Донбассе комбрига

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Командира 128 горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева, который подорвался на взрывном устройстве оккупантов в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, срочно перевезли в Харьков.

Об этом в среду, 13 ноября, сообщает в Facebook командование оперативно-тактической группировки "Восток" Вооруженных сил Украины.

Вместе с Коростелевым в Военно-медицинского клинического центра Северного региона были доставлены еще два раненых воина.

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Комбриг Коростелев подорвался на Донбассе: что с ним

Комбриг Коростелев подорвался на Донбассе: что с ним

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По словам военных медиков, состояние здоровья командира бригады стабильно тяжелое. Офицер получил множественные огнестрельные осколочные ранения конечностей, у него травматический шок.

После обследования всем военнослужащим будет предоставлена квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 12 ноября возле населенного пункта Новотроицкое. Обоих военных госпитализировали с тяжелыми травмами.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Кто обьяснит:как комбриг может на собственной мине подорваться ???? Это какой то полный п и з д е ц... Воины сфета б..Он же с двумя воинами шатался по своей территории..
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
СВОИ ЖЕ И ВЗОРВАЛИ! :-)))
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