Много ранений и травматический шок: стало известно о состоянии раненого на Донбассе комбрига

Командира 128 горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева, который подорвался на взрывном устройстве оккупантов в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, срочно перевезли в Харьков.

Об этом в среду, 13 ноября, сообщает в Facebook командование оперативно-тактической группировки "Восток" Вооруженных сил Украины.

Вместе с Коростелевым в Военно-медицинского клинического центра Северного региона были доставлены еще два раненых воина.

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По словам военных медиков, состояние здоровья командира бригады стабильно тяжелое. Офицер получил множественные огнестрельные осколочные ранения конечностей, у него травматический шок.

После обследования всем военнослужащим будет предоставлена квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 12 ноября возле населенного пункта Новотроицкое. Обоих военных госпитализировали с тяжелыми травмами.

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