"Много "приятного" услышит": в Крыму едко ответили украинскому омбудсмену

В оккупированном Крыму никто не ждет уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Такое мнение на планы омбудсмена посетить полуостров высказал "глава общественной палаты" Крыма Григорий Иоффе, передают РИА "Новости".

"Денисова, очевидно, собираясь в Крым, рассчитывает, что у крымчан короткая память. Ничего хорошего из ее затеи не выйдет. Много "приятного" о себе в Крыму она услышит, если появится. Я бы не советовал Денисовой возвращаться туда, где ее никто не ждет, или ее ждет здесь очень сильное разочарование", — сказал он.

По словам Иоффе, крымчане хорошо помнят, как в украинский период омбудсмен, находясь на руководящих должностях в республике, участвовала в нескольких теневых и преступных схемах и была задержана "за злоупотребление служебным положением".

"Людмила Денисова и права человека находятся примерно на таком же расстоянии, как Крым и космические тела", — подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее у новоназначенного омбудсмена нашли бизнес в оккупированном Крыму.