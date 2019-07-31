"Много крови!" Скандальный композитор предрек "новую волну насилия" в Украине

Украина находится в опасности из-за празднования Дня независимости, которое не предусматривает парад: военные могут начать переворот и волну насилия.

Такое мнение высказал скандальный украинский и советский композитор Владимир Быстряков в эфире телеканала ZIK. Он отметил, что бывшие управленцы якобы наделили званиями и орденами "целую группу всевозможных генералов и людей в военной форме" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"И поэтому совершенно не исключено военное вмешательство. До сих пор у нас армия была вне политики. Но я боюсь, чтобы вот этим празднованием 24 августа (День независимости. – Ред.) не началась новая волна насилия", – заявил Быстряков.

Владимир Быстряков Скриншот

По его словам, люди, которые остались вне политики, просто так "кресла не отдадут".

"Слишком много на них висит и преступлений, и крови, и всевозможных вещей", – подчеркнул скандальный композитор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Быстряков обозвал собственную нацию "идиотами". Также он оскорбил украинских добровольцев на Донбассе, заявив, что те грабят, разрушают здания и превращают дома культуры в туалеты.

Еще в 2018 году скандальный композитор заявлял, что называть улицы в Киеве именами людей, которых "никто не знает и которые не имеют отношения к столице", в частности Степана Бандеры и Романа Шухевича, — "хамство по отношению к киевлянам".

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