"Мне смешно": Фанат "ДНР" Прилепин похвастался убийствами украинцев

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", похвастался большим числом убитых украинцев.

В интервью "Редакции" он заявил, что не жалеет о том, что принимал участие в войне против Украины, выразив уверенность, что останется безнаказанным за помощь оккупантам.

"Все, что мы делали, это полный голимый беспредел. Что мы вытворяли... Меня смешат наезды на меня, что я фейковый полевой командир. Но ни один командир не имел столько результатов, сколько я. Все эти документы однажды всплывут. Все прочитают и узнают, где погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон", - заявил Прилепин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин пожаловался на то, что все жители Донбасса являются украинцами и сильно отличаются от россиян.

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