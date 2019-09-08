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9 сентября • обновлено в 11:06
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"Мне пох*й!" Преступники, которых отпустила Украина, высказались об обмене

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Официальные лица России не приехали встречать бывших заключенных, которых Украина выдала РФ в рамках обмена 7 сентября.

Самой известной фигурой на встрече в Москве был директор агентства Russia Today Дмитрий Киселев, передает ТСН.

Журналисты отметили, что подавляющее большинство из 35 человек были осуждены в Украине за шпионаж или участие в незаконных вооруженных формированиях. В списке также оказались экс-руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и боевик "ДНР", фигурант дела о сбитии MH17 Владимир Цемах.

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Участники обмена

Участники обмена

УП

Один из участников обмена – Станислав Ежов, бывший переводчик и помощник экс-премьера Владимира Гройсмана. По данным контрразведки, он был завербован россиянами во время командировки в Соединенные Штаты.

При общении с журналистами перед самолетом он подтвердил, что вылетает в РФ.

"А вы уверены, что с вами там все будет в порядке?" – спросили у Ежова. "Мне пох*й, не снимайте меня!" – ответил он.

Журналист спросил у бывшего заключенного, не считает ли он, что может исчезнуть на территории России. Тот сказал, что вернется в Украину.

"Вы вернетесь, да, на танках?" – продолжил журналист. "Да, я вернусь на самолете или на поезде", – ответил Ежов.

Станислав Ежов

Станислав Ежов

24 Канал

У Сергея Лазарева, бывшего офицера Вооруженных Сил Украины, который продавал секретную информацию российской военной разведке, спросили: "А не боитесь, что можете исчезнуть?"

"Не знаю. Если думать об этом, то что же делать дальше?" – объяснил он.

Волонтер Виктория Ивлева отметила, что российская власть безразлична к участникам обмена: "Это отработанный материал. Судя по встрече они России не нужны".

"Возможно, это совпадение, но они выехали из аэропорта на тех же автобусах, на которых украинцев доставили из СИЗО "Лефортово". Большая вероятность, и по тому же адресу", – сказано в материале.

Напомним:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персона
Станислав Ежов
Место
Россия
Тег
обмен
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Махов Макс
Махов Макс
Лучча сидеть в тюрьме в Киеве, чем сидеть в концлагере на Мацкве. Бгггггаааа
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Это на полном серьезе пишут х0хлы, которые посадили Савченко после освобождения от клятых москалей)))))))
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Виня Ксения
Виня Ксения
Иванов Дмитрий, ваших Александрова и Ерофеева вообще утилизировали после обмена, как отработанный материал. А Савченко посадили по конкретному обвинению и это ни как не было сязано с тем, что она сидела на рассее. Ее ватность прослеживалась еще до попадания в плен на рассее. Просто поняли это слишком поздно, когда из нее уже слепили героя Украины.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Практически все кого отпустил Киев это - Украинцы! Позор Украине как государству обменивающего своих граждан на своих граждан. Напомню, среди прибывших в Москву нет ни одного военнослужащего ВС РФ, ни одного! Так с кем вы воюете?
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2 из 7 ответов | показать все
Махов Макс
Махов Макс
Сергеевич Александр, неепацца спец! Бгггггаааа
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Махов Макс
Махов Макс
Мельников Дмитрий, практически это как? Нога десантника контрактника рассейского Вермахта Козлова из Ульяновска, голова сержанта Орлова из ебеней росеи, Вышинский имеет паспорт Расеи, Цемах три паспорта, Агеев военнослужащий Расеи и так по списку. ]{Ацапу абы папы здеть. Бгггггаааа
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