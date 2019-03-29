"Мне наср*ть!" Охлобыстин объяснил видео в поддержку Зеленского

В сеть попала аудиозапись разговора с российским актером Иваном Охлобыстиным, который вместе со своим коллегой Михаилом Пореченковым сняли провокационный ролик в поддержку кандидада в президенты Украины Владимира Зеленского.

Голос, похожий на Охлобыстина, заявил, что заказчик видео – из Украины. Соответствующий разговор обнародовала "Страна". (Чтобы послушать, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что россиянин якобы получил поручение от некого посредника по имени Захар. В связи с бурной реакцией соцсетей Охлобыстин потребовал пересмотреть гонорар.

Скриншот из видео

После того, как украинский собеседник предложил актеру задействовать коллег и заснять еще что-то к парламентским выборам в Украине, Охлобыстин понял, что имеет дело с розыгрышем и положил трубку.

Скриншот из видео

(Якобы) Иван Охлобыстин: Алло.

Пранкер: Алло, Иван, добрый день. Вам удобно сейчас говорить?

Иван Охлобыстин: По какому вопросу?

Пранкер: Меня зовут Сергей, я по поводу ваших роликов с Николаем. Я с украинской стороны. Вас Захар предупреждал?

Иван Охлобыстин: Нет. А в чем суть?

Пранкер: Во-первых, звоню поблагодарить. Узнать рассчитались ли с вами, довольны ли вы… И все такое там.

Иван Охлобыстин: Да. Все хорошо. Ваши там успокоились? А то переживали сильно... Ребят, вы поймите, мне абсолютно н*срать. Меня мои попросили, я сделал.

Пранкер: Да–да спасибо огромное, но вы ж понимаете, что как-бы цель у нас у всех одна. Мы бы хотели там если 31–го все ок, то перед вторым туром какую-то подобную штуку сделать, записать.

Иван Охлобыстин: Смотрите. Во-первых, я же не один там снимался, да?

Во-вторых, мне после этих роликов всякую х*йню начали писать. Так что по цифре нужно будет пересмотреть, наверное. И мне у моих еще нужно будет узнать, нужно нам это вообще или нет?

Пранкер: Ну, там с вашими вроде бы уже утрясли. Должны подтвердить. И дальше вы ж понимаете, что у нас и парламентские будут, как бы.

Иван Охлобыстин: И чё?

Пранкер: Ну, там поле по шире. Там можно кого-то еще задействовать...

Иван Охлобыстин: Вы сейчас, б**ть, серьезно?.. Я понял, б**ть. (Положил трубку).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Охлобыстин разразился гневным заявлением о Томосе ПЦУ.

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