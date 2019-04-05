"Мне фиолетово": Цимбалюк жестко поставил на место Захарову из-за известного террориста

Украинский журналист Роман Цимбалюк вывел из себя официального представителя МИД России Марию Захарову смелыми словами об известном террористе Алексее Седикове. Оккупант отбывает наказание в Украине за военное вторжение на Донбасс.

Стычка между журналистом и одиозным дипломатом страны-агрессора произошла во время брифинга. Фрагмент их спора обнародовали на Telegram-канале пропагандистского СМИ RT (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне на судьбу вашего гражданина все равно. Вы же представитель МИД России — вы, наверное, и должны переживать за граждан России. Мне судьба этого человека фиолетова", — обратился Цимбалюк к Захаровой.

Она отреагировала на обращение украинца бурными возмущениями, цинично умолчав о том, что на совести Седикова лежат убийства украинцев.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"Я первый раз в жизни слышу слова журналиста, что ему фиолетова судьба человека, который задержан и который использует СМИ для того, что бы сказать о том, в каких условиях он содержится. Это первый раз в моей жизни. Но всегда что-то бывает первый раз", — едко парировала Захарова.

В свою очередь RT также не удержалась от гневного комментария в адрес Цимбалюка и попытки выставить осужденного террориста "героем".

"Украинский журналист Роман Цимбалюк во время вопроса для Марии Захаровой сказал, что ему "фиолетова судьба вашего человека". А плевать Цимбалюку на российского военного Алексея Седикова, которого посадили на 11 лет в тюрьму в Украине. У Алексея пять пулевых ранений в ногу, перебитый голеностопный сустав и полностью раскрошенное бедро. Украинская журналистика выходит на новый уровень", — возмущенно написали рупоры Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Цимбалюк жестко раскритиковал Седикова за интервью, в котором он оправдывает вторжение на Донбасс и убийство граждан чужой страны. Журналист назвал террориста "х*евым русским защитником".

в интервью российской "Новой газете" Седиков признал, что военных его страны отправляют для участия в войне на Донбассе вполне официально под видом командировки. Каждый оккупант, по его словам, дает на это свое согласие.

Кроме того, он оправдал игнорирование президентом своей страны Владимиром Путиным вопроса обмена пленными. Более того, Седиков не увидел ничего предосудительного в том, что кремлевская пропаганда провоцирует участие россиян в войне на востоке Украины.

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