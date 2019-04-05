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"Мне фиолетово": Цимбалюк жестко поставил на место Захарову из-за известного террориста

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Украинский журналист Роман Цимбалюк вывел из себя официального представителя МИД России Марию Захарову смелыми словами об известном террористе Алексее Седикове. Оккупант отбывает наказание в Украине за военное вторжение на Донбасс.

Стычка между журналистом и одиозным дипломатом страны-агрессора произошла во время брифинга. Фрагмент их спора обнародовали на Telegram-канале пропагандистского СМИ RT (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне на судьбу вашего гражданина все равно. Вы же представитель МИД России — вы, наверное, и должны переживать за граждан России. Мне судьба этого человека фиолетова", — обратился Цимбалюк к Захаровой.

Она отреагировала на обращение украинца бурными возмущениями, цинично умолчав о том, что на совести Седикова лежат убийства украинцев.

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Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

"Я первый раз в жизни слышу слова журналиста, что ему фиолетова судьба человека, который задержан и который использует СМИ для того, что бы сказать о том, в каких условиях он содержится. Это первый раз в моей жизни. Но всегда что-то бывает первый раз", — едко парировала Захарова.

В свою очередь RT также не удержалась от гневного комментария в адрес Цимбалюка и попытки выставить осужденного террориста "героем".

"Украинский журналист Роман Цимбалюк во время вопроса для Марии Захаровой сказал, что ему "фиолетова судьба вашего человека". А плевать Цимбалюку на российского военного Алексея Седикова, которого посадили на 11 лет в тюрьму в Украине. У Алексея пять пулевых ранений в ногу, перебитый голеностопный сустав и полностью раскрошенное бедро. Украинская журналистика выходит на новый уровень", — возмущенно написали рупоры Кремля.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Роман ЦимбалюкМария Захарова
Место
Россия
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Ушан только очко свое не мытое приструнить может.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
И с какого перепуга он террорист? Нет уж, он военнопленный, и вы обязаны заботиться о нем!
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вованов вован
вованов вован
Захарова отлично поставила на место Ромика, который сам давно уже перевел себя из разряда журналистов в чистые проплачиваемые пропагандисты. Фиолетовый.
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