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27 января • обновлено в 21:16
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Хочет участвовать в суде в Гааге: всплыли новые данные о подозреваемых по делу МН17

3.1т
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Минимум один из подозреваемых по делу МН17 заявил о желании присоединиться к судебному процессу в Гааге и быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой.

Это подтвердил окружной суд Гааги, передает "Укринформ". О ком именно идет речь не сообщается.

"Недавно суд получил сообщение о том, что как минимум один из подозреваемых изъявил желание быть представленным в суде нидерландским защитой", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

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Также не называется название юридической фирмы, которая будет представлять интересы подозреваемого.

Как отметили в суде, это обычная практика, когда до начала публичных слушаний не разглашают, кто будет участвовать в процессе, какие подаются материалы и ходатайства.

Добавим: суд по делу крушения Boeing 777 рейса МН17 на Донбасе начнется 9 марта 2020 г. в судебном комплексе "Схипхол", который расположен примерно в 50 км от Гааги.

Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе

Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе

Соцсети

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды Гаага
Теги
разбился самолет Боинг МН17 Международный уголовный суд в Гааге
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Комментарии
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Петров Игорь
Петров Игорь
...наверное,будут рассматривать первую версию немытых:" Украинские ПВО пытались сбить самолет Путина, но попали в МН17 ("Первый канал").
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1
0
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Ой чую скулить будут болотные жители))) вывсёврети гдевашидоказательства этафсёрусафобия ихтамнет букненаш буксшахты минепризнаемришениесуда
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2
0
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
шароварники грязные, готовьте диспетчершу из Днепропетровска, а-то кирдык вам в суде! Да, и Волошина воскресите!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бляхер Гиперлуп Омельянович, ебанашка,может тебе ещё и карлоса- диспетчера?
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