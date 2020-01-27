Хочет участвовать в суде в Гааге: всплыли новые данные о подозреваемых по делу МН17

Минимум один из подозреваемых по делу МН17 заявил о желании присоединиться к судебному процессу в Гааге и быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой.
Это подтвердил окружной суд Гааги, передает "Укринформ". О ком именно идет речь не сообщается.
"Недавно суд получил сообщение о том, что как минимум один из подозреваемых изъявил желание быть представленным в суде нидерландским защитой", – говорится в сообщении пресс-службы суда.
Также не называется название юридической фирмы, которая будет представлять интересы подозреваемого.
Как отметили в суде, это обычная практика, когда до начала публичных слушаний не разглашают, кто будет участвовать в процессе, какие подаются материалы и ходатайства.
Добавим: суд по делу крушения Boeing 777 рейса МН17 на Донбасе начнется 9 марта 2020 г. в судебном комплексе "Схипхол", который расположен примерно в 50 км от Гааги.
Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе
Соцсети
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе.
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