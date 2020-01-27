Хочет участвовать в суде в Гааге: всплыли новые данные о подозреваемых по делу МН17

Минимум один из подозреваемых по делу МН17 заявил о желании присоединиться к судебному процессу в Гааге и быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой.

Это подтвердил окружной суд Гааги, передает "Укринформ". О ком именно идет речь не сообщается.

"Недавно суд получил сообщение о том, что как минимум один из подозреваемых изъявил желание быть представленным в суде нидерландским защитой", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Также не называется название юридической фирмы, которая будет представлять интересы подозреваемого.

Как отметили в суде, это обычная практика, когда до начала публичных слушаний не разглашают, кто будет участвовать в процессе, какие подаются материалы и ходатайства.

Добавим: суд по делу крушения Boeing 777 рейса МН17 на Донбасе начнется 9 марта 2020 г. в судебном комплексе "Схипхол", который расположен примерно в 50 км от Гааги.

Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе Соцсети

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