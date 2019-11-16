Боится Гааги? Гиркин запаниковал из-за разоблачений по МН17

Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) допустил, что российские власти могут выдать его голландскому следствию в связи с делом сбитого Boeing-777 на Донбассе.

Об этом экс-"министр обороны" псевдореспублики заявил на странице в соцсети, передает портал "Новости Донбасса". При этом он назвал возможную ситуацию "безобразием".

"Даже если случится такое безобразие, что я попаду в руки этих "служителей закона" (ничего нельзя исключать, а предательства в Кремле – тем более) – их судилище в моих глазах будет всего лишь судилищем торжествующего (но от этого не менее подлого) врага", – написал боевик.

Он также признал, что следователи по делу о крушении рейса МН17 перехватили его телефонный разговор от 2014 года с тогдашним "премьером ДНР" Александром Бородаем.

Так, в недавно опубликованном отчете JIT приведен перехват разговора от 13 августа 2014 года, в котором Гиркин объявил о своем отъезде и сообщил Бородаю, что он "возвращается к штабу". В связи с этим следователей заинтересовало, кто отдавал приказы Гиркину и Бородаю.

"У меня в Донецке таки был "свой" штаб. Собственный. Мною лично возглавляемый... Роль членов штаба заключалась в организации выполнения тех задач, которые я ставил подчиненным подразделениям ополченцев", – заявил об этом разговоре террорист.

При этом ранее Гиркин исключал возможность быть выданным следствию, так как, по его мнению, в этом не были заинтересованы власти РФ.

Игорь Гиркин Эспрессо TV

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