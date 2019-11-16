Боится Гааги? Гиркин запаниковал из-за разоблачений по МН17

Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) допустил, что российские власти могут выдать его голландскому следствию в связи с делом сбитого Boeing-777 на Донбассе.
Об этом экс-"министр обороны" псевдореспублики заявил на странице в соцсети, передает портал "Новости Донбасса". При этом он назвал возможную ситуацию "безобразием".
"Даже если случится такое безобразие, что я попаду в руки этих "служителей закона" (ничего нельзя исключать, а предательства в Кремле – тем более) – их судилище в моих глазах будет всего лишь судилищем торжествующего (но от этого не менее подлого) врага", – написал боевик.
Он также признал, что следователи по делу о крушении рейса МН17 перехватили его телефонный разговор от 2014 года с тогдашним "премьером ДНР" Александром Бородаем.
Так, в недавно опубликованном отчете JIT приведен перехват разговора от 13 августа 2014 года, в котором Гиркин объявил о своем отъезде и сообщил Бородаю, что он "возвращается к штабу". В связи с этим следователей заинтересовало, кто отдавал приказы Гиркину и Бородаю.
"У меня в Донецке таки был "свой" штаб. Собственный. Мною лично возглавляемый... Роль членов штаба заключалась в организации выполнения тех задач, которые я ставил подчиненным подразделениям ополченцев", – заявил об этом разговоре террорист.
При этом ранее Гиркин исключал возможность быть выданным следствию, так как, по его мнению, в этом не были заинтересованы власти РФ.
Игорь Гиркин
Эспрессо TV
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе.
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