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10 марта • обновлено в 13:45
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МН17 сбили из российского "Бука": в Гааге заявили о доказательствах

7.7т
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Сторона обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing МН 17 располагает доказательствами о том, что лайнер был сбит из российской установки "Бук".

Об этом в своем выступлении на судебном заседании в Гааге заявил нидерландский прокурор Тийс Бергер, передает УНН.

"Доказательства оценивались по разным сценариям. Например, один сценарий назывался "Воздух – воздух" – возможно было сбивание самолета с другого реактивного самолета, с помощью ракеты. Также еще один сценарий разделялся на две версии: атака из системы "Бук", другой сценарий – с какой-либо другой системы", – отметил прокурор.

Исходя из того, что это "Бук", прокуратура рассматривала различные сценарии: ракету запустили с территории, которая находилась под контролем Украины, а другой – что ее запустили с территории под контролем российских террористов.

"Только второй сценарий признали таковым, что соответствует действительности. Также расследование получило положительные доказательства того, что ракета была запущена именно из системы "Бук" – с поля возле Первомайского", – добавил Бергер, отметив, что есть свидетели возвращения "Бука" именно в Россию.

Катастрофа МН 17

Катастрофа МН 17

"Есть доказательства того, что ЗРК "Бук", по показаниям свидетелей, был возвращен в РФ, и также на основе этого сценария дело было доведено до обвинительного акта", – резюмировал прокурор.

Вместе с тем, как пишет "Гордон", свидетели по делу о крушении малайзийского Boeing над Донбассом опасаются за свои жизни и поэтому нуждаются в постоянной защите, а также сохранении анонимности. Это подтвердил один из судей в ходе заседания по делу МH17.

Так, по его словам, один из свидетелей, ранее проживавший на временно оккупированной территории Донбасса, рассказал, что вооруженные люди дважды наведывались к нему в дом, после чего он был вынужден покинуть его.

Еще один свидетель, проживающий на подконтрольной украинскому правительству территории, сказал, что боится огласки из-за страха быть задержанным российскими спецслужбами.

Также судья отметил, что на оккупированных террористами территориях Донбасса по-прежнему фиксируются случаи пыток в отношении людей, а российские спецслужбы принимают участие в убийствах по всему миру. Он добавил, что следствие убедилось в том, что ГРУ и ФСБ принимают участие в том числе в войне на Донбассе.

Например, один из свидетелей заявил, что российские военные вместе с боевиками присутствовали на месте запуска "Бука", из которого был сбит самолет MH17. Судья напомнил, что россияне делали все возможное, чтобы воспрепятствовать расследованию, в частности, они с территории РФ взламывали электронные системы, которыми пользовались нидерландские расследователи дела о крушении самолета.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А где тот диспетчер, что вёл самолёт в нужное кому-то место? А записи переговоров с экипажем? Где данные чнреых ящиков??
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Mega Death
Mega Death
А там задали вопрос зачем xoxлы самолет с курса увели?)))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Можете фашисты сколько угодно брызгать слюной а Нидерланды это вам не с.аная роция!там нет коррупции и они хотят знать и судить за убийство их граждан и им пофиг кто их сбил Россия или нет они констатируют факты и хотят наказать виновных!и если бы они не были на сто процентов уверены что это Россия то и не говорили бы об этом и не обвиняли бы Россию!
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