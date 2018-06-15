Митрополитам УПЦ МП запретили покидать "ДНР"

Главари "ДНР" запретили выезд с оккупированной территории Донецкой области митрополитам УПЦ МП - Донецкому и Мариупольскому Илариону и Горловскому и Славянскому Митрофану.

Как сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, запрет действует "вплоть до особого распоряжения".

Также он сообщил, что по указанию администрации президента РФ, структурные подразделения "МВД" и "МГБ" "ДНР" и "ЛНР" переведены на "усиленный вариант несения службы" на "период проведения ЧМ по футболу в РФ".

митрополит Иларион

митрополит Митрофан

"Смысл данного распоряжения не ясен, учитывая, что никакие мероприятия, имеющие отношение к ЧМ-2018, в ОРДЛО проводиться не будут", - добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации ИС, террористы собрались разделить территорию Донецка на три категории.